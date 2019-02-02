Son Dakika Haberleri: Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: Spor Toto Süper Lig

1 saat önce

Stat: Medical ParkHakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Samet Çiçek, Murat Ergin GözütokTrabzonspor: Uğurcan Çakır, Kamil Ahmet Çörekçi, Hüseyin Türkmen, Toure, Novak, Yusuf Yazıcı, Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Ekuban, RodallegaMKE Ankaragücü: Altay Bayındır, Kitsiou, Yalçın...

Futbol: Spor Toto Süper Lig, System.String[]
Stat: Medical Park

Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Samet Çiçek, Murat Ergin Gözütok

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Kamil Ahmet Çörekçi, Hüseyin Türkmen, Toure, Novak, Yusuf Yazıcı, Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Ekuban, Rodallega

MKE Ankaragücü: Altay Bayındır, Kitsiou, Yalçın Ayhan, Alihan Kubalas, Pinto, Moke, Sedat Ağçay, Boyd, Moulin, İlhan Parlak, Orgill

Gol: Dk. 7 Rodalllega (Trabzonspor)

Sarı kart: Dk. 28 Hüseyin Türkmen (Trabzonspor)

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasındaki Trabzonspor-MKE Ankaragücü karşılaşmasının ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamladı.

6. dakikada Rodallega'nın pasında, ceza yayı içinde topla buluşan Ekuban'ın yerden şutunda, top kaleci Altay Bayındır'da kaldı.

7. dakikada ceza alanı sağ tarafında Abdülkadir Ömür'ün pasında penaltı noktasının önünde topla buluşan Rodallega, rakiplerinden sıyrılarak kaleci Altay Bayındır'ın sağ tarafından meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0

8. dakikada Boyd'un sağdan ortasında, savunmada Novak'a çarpan top üst direkten kornere çıktı.

9. dakikada Boyd'un ceza alanı dışından sert ve düzgün vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, sağ tarafına gelen topu yatarak çeldi.

24. dakikada Abdülkadir Ömür'ün pasında, ceza alanı içinde Rodallega'nın şutunda, kaleci Altay Bayındır topun sahibi oldu.

45. dakikada Boyd'un soldan kullandığı köşe vuruşunda, Yalçın Ayhan'ın dokunduğu top kaleci Altay Bayındır'da kaldı.

Maçın ilk yarısı, Trabzonspor'un 1-0'lık üstünülüğüyle sona erdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 05:09 Kaynak: AA

Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor'la Karşılaşıyor! Canlı Anlatım Son Dakika! Trabzonspor, MKE Ankaragücü'nü Tek Golle Devirdi

Evkur Yeni Malatyaspor, İstikbal Mobilya Kayserispor'la 1-1 Berabere Kaldı Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Forvet Sezon Sonunda Gelecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.2.2019 18:59:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Futbol: Spor Toto Süper Lig
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]