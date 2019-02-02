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Futbol: Spor Toto Süper Lig

1 saat önce

Stat: Bahçeşehir OkullarıHakemler: Alper Ulusoy, Mustafa Emre Eyisoy, Volkan Ahmet Narinç Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Baiano, Welinton, Tzavellas, Nsakala, Ceyhun Gülselam, Efecan Karaca, Djalma, Villafanez, Fernandes, Cisse Galatasaray: Muslera, Mariano (Dk.

Futbol: Spor Toto Süper Lig, System.String[]
Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Alper Ulusoy, Mustafa Emre Eyisoy, Volkan Ahmet Narinç


Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Baiano, Welinton, Tzavellas, Nsakala, Ceyhun Gülselam, Efecan Karaca, Djalma, Villafanez, Fernandes, Cisse


Galatasaray: Muslera, Mariano (Dk. 18 Ömer Bayram), Luyindama, Marcao, Linnes, Fernando, Feghouli, Onyekuru, Ndiaye, Belhanda, Mitroglou

Gol: Dk. 45+3 Djalma (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 6 Luyindama, 45+2 Fernando (Galatasaray) Dk. 37 Villafanez (Aytemiz Alanyaspor)


Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray arasındaki karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Maçın 2. dakikasında sağ kanattan Fernando'nun ceza sahasına ortasında Mitroglou'nun kafa vuruşunda, top kaleci Haydar Yılmaz'da kaldı.

13. dakikada Villafanez'in defans arkasına attığı pasla ceza sahasında topla buluşan Cisse'nin vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Muslera'nın yatarak müdahalesiyle oyun alanına döndü.

15. dakikada ani gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında, Efecan Karaca'nın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Villafanez'in vuruşunda, kaleci Muslera yatarak meşin yuvarlağı kontrol etmeyi başardı.


23. dakikada ceza sahasına sağ çaprazdan giren Cisse'nin önündeki iki savunma oyuncusuna rağmen vuruşunda meşin yuvarlak uzak kale direğinin yanından auta çıktı.


34. dakikada Efecan Karaca'nın sağ kanattan ceza sahasına ortasında topla buluşan Fernandes'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.


39. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda meşin yuvarlakla buluşan Fernandes'in vuruşunda, kaleci Muslera iki hamlede topu kontrol etmeyi başardı.


42. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Efecan Karaca'nın vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.

45+3. dakikada Aytemiz Alanyaspor karşılaşmada öne geçti. Fernandes'in pasıyla ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Djalma'nın gelişine aşırtma şeklindeki sert şutunda, kaleci Muslera'yı aşan meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0

Karşılaşmanın ilk yarısı Aytemiz Alanyaspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 08:30 Kaynak: AA

Spor
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