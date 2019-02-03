Stat: Erzurum
Kazım Karabekir
Hakemler: Özgür Yankaya
, Erdinç Sezertam
, Mehmet Cem
Hanoğlu
Büyükşehir Belediye Erzurumspor
: Sehic, Tolga Ünlü
, (Dk. 25 Serkan Kurtuluş
) Egemen Korkmaz
, Kanstrup, Leo, İbrahim Akdağ
, Scuk, Rashad Muhammed, Taylan Antalyalı, Edouk, Opseth Çaykur Rizespor
: Gökhan Akkan, Moroziuk, Abarhoun, Awaziem, Melnjak, Saadane, Petrucci, Umar, Boldrin, Chahechouhe, Muric
Sarı kart: (İlk yarı bittikten sonra) Egemen Korkmaz (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasındaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Çaykur Rizespor maçının ilk yarısı, 0-0 eşitlikle tamamlandı.
7. dakikada Scuk'un pasıyla sol kanatta topla buluşan Opseth, kale çizgisine inerek yaptığı vuruşta kaleci Gökhan Akkan meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.
24. dakikada sağ kanatta topla buluşan Umar'ın şutuyla top, kale direğinin yanından auta çıktı.
34. dakikada ev sahibi ekibin sağdan kullandığı uzun taç atışında ceza sahası önünde topla buluşan Taylan Antalyalı'nın sert şutunda meşin yuvarlak auta gitti.
42. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor atağında Awaziam'dan topu kapan Rashad Muhammed'in sağdan içeriye çevirdiği meşin yuvarlağı Taylan Antalyalı filelere gönderdi. VAR incelemesi sonrasında pozisyonda faul tespit edildiği için gol geçerlilik kazanmadı.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.