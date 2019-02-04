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Futbol: Spor Toto Süper Lig

24 dakika önce

Stat: Bursa Büyükşehir BelediyeHakemler: Halis Özkahya, Kerem Ersoy, Cevdet KömürcüoğluBursaspor: Muhammed Şengezer, Barış Yardımcı, Ertuğrul Ersoy, Vergini, Umut Meraş, Yusuf Erdoğan, Aytaç Kara, Tunay Torun (Dk.

Futbol: Spor Toto Süper Lig, System.String[]
Stat: Bursa Büyükşehir Belediye

Hakemler: Halis Özkahya, Kerem Ersoy, Cevdet Kömürcüoğlu

Bursaspor: Muhammed Şengezer, Barış Yardımcı, Ertuğrul Ersoy, Vergini, Umut Meraş, Yusuf Erdoğan, Aytaç Kara, Tunay Torun (Dk.10 Saivet), Badji, Latovlevici, Umut Nayir

Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Ali Turan, Filipovic, Zuta, Ömer Ali Şahiner, Volkan Fındıklı, Milosevic, Jevtovic, Traore, Jahovic

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Bursaspor-Atiker Konyaspor arasındaki karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.

1. dakikada yapılan santranın ardından topla buluşan Ömer Ali Şahiner rakip takım savunmasını geçip kaleciyle karşı karşıya kaldı. Ömer Ali'nin sağ çaprazdan yaptığı vuruşu, kaleci Muhammed Şengezer son anda kurtardı.

4. dakikada Bursaspor gole yaklaştı. Latovlevici'nin serbest vuruştan yaptığı ortada ceza alanı içinde topla buluşan Aytaç Kara'nın vuruşu, sağ kale direğine çarparak oyun alanına geri döndü.

25. dakikada Ömer Ali Şahiner'in pasında ceza alanı sol çaprazında topla buluşan Jahovic'in yaptığı sert vuruş, az farkla auta çıktı.

34. dakikada orta sahada topla buluşan Traore'nin ara pasıyla rakip savunmanın arkasına sarkan Jahovic, kaleci Muhammed Şengezer'in önde olduğunu fark edip meşin yuvarlığı aşırdı. Şengezer, son anda topu kornere çeldi.

41. dakikada Saivet sağ kanattan kullandığı serbest vuruşla topu ceza alanı içine ortaladı. Jevtovic, savunmanın arkasına sarkan Vergini'yi formasından çekerek yere düşürünce hakem Halis Özkaya penaltı noktasını gösterdi. 43. dakika kazanılan penaltıyı kullanan Umut Nayir'in vuruşu, sağ kale direğine çarpıp oyun alanına geri döndü.

İlk yarı 0-0 eşitlikle sonuçlandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 09:04 Kaynak: AA

Halis Özkahya, Bursa, Aytaç Kara, Spor
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