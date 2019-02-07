Futbol: Spor Toto Süper Lig

Spor Toto Süper Lig'de 21. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Spor Toto Süper Lig'de 21. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.



Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde bu hafta oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler şunlar:



Yarın:



İstikbal Mobilya Kayserispor-Fenerbahçe: Alper Ulusoy



9 Şubat Cumartesi:



Medipol Başakşehir-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Cüneyt Çakır



Çaykur Rizespor-Antalyaspor: Halis Özkahya



Beşiktaş-Bursaspor: Mete Kalkavan



10 Şubat Pazar:



Atiker Konyaspor-Evkur Yeni Malatyaspor: Halil Umut Meler



Göztepe-Aytemiz Alanyaspor: Fırat Aydınus



Galatasaray-Trabzonspor: Ümit Öztürk



11 Şubat Pazartesi:



MKE Ankaragücü-Kasımpaşa: Suat Arslanboğa



Demir Grup Sivasspor-Akhisarspor: Ali Palabıyık

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