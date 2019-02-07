Son Dakika Haberleri: Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: Spor Toto Süper Lig

46 dakika önce

Spor Toto Süper Lig'de 21. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

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Spor Toto Süper Lig'de 21. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde bu hafta oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler şunlar:

Yarın:

İstikbal Mobilya Kayserispor-Fenerbahçe: Alper Ulusoy

9 Şubat Cumartesi:

Medipol Başakşehir-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Cüneyt Çakır

Çaykur Rizespor-Antalyaspor: Halis Özkahya

Beşiktaş-Bursaspor: Mete Kalkavan

10 Şubat Pazar:

Atiker Konyaspor-Evkur Yeni Malatyaspor: Halil Umut Meler

Göztepe-Aytemiz Alanyaspor: Fırat Aydınus

Galatasaray-Trabzonspor: Ümit Öztürk

11 Şubat Pazartesi:

MKE Ankaragücü-Kasımpaşa: Suat Arslanboğa

Demir Grup Sivasspor-Akhisarspor: Ali Palabıyık

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 01:24 Kaynak: AA

Ali Palabıyık, MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor, Spor
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