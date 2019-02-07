Futbol: Spor Toto Süper Lig
46 dakika önce
Spor Toto Süper Lig'de 21. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Spor Toto Süper Lig'de 21. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde bu hafta oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler şunlar:
Yarın:
İstikbal Mobilya Kayserispor-Fenerbahçe: Alper Ulusoy
9 Şubat Cumartesi:
Medipol Başakşehir-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Cüneyt Çakır
Çaykur Rizespor-Antalyaspor: Halis Özkahya
Beşiktaş-Bursaspor: Mete Kalkavan
10 Şubat Pazar:
Atiker Konyaspor-Evkur Yeni Malatyaspor: Halil Umut Meler
Göztepe-Aytemiz Alanyaspor: Fırat Aydınus
Galatasaray-Trabzonspor: Ümit Öztürk
11 Şubat Pazartesi:
MKE Ankaragücü-Kasımpaşa: Suat Arslanboğa
Demir Grup Sivasspor-Akhisarspor: Ali Palabıyık
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 01:24 Kaynak: AA
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