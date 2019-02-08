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Futbol: Spor Toto Süper Lig

50 dakika önce

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Hakemler: Alper Ulusoy, Mustafa Emre Eyisoy, Volkan Ahmet Narinçİstikbal Mobilya Kayserispor: Lung, Lopes, Sapunaru (Dk. 58 Varela), Kana Bıyık, Kucher, Şamil Çinaz, Mensah, Chery (Dk. 90+4 Levent Gülen), Deniz Türüç, Umut Bulut, Kravets (Dk.

Futbol: Spor Toto Süper Lig, System.String[]
Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has


Hakemler: Alper Ulusoy, Mustafa Emre Eyisoy, Volkan Ahmet Narinç

İstikbal Mobilya Kayserispor: Lung, Lopes, Sapunaru (Dk. 58 Varela), Kana Bıyık, Kucher, Şamil Çinaz, Mensah, Chery (Dk. 90+4 Levent Gülen), Deniz Türüç, Umut Bulut, Kravets (Dk. 89 Hasan Hüseyin Acar)

Fenerbahçe: Volkan Demirel, Isla, Neustaedter, Serdar Aziz, Hasan Ali Kaldırım, Jailson, Tolgay Arslan (Dk. 72 Frey), Mehmet Ekici (Dk. 46 Moses), Dirar, Ayew (Dk. 83 Eljif Elmas), Soldado

Gol: Dk. 87 Kravets (Kayserispor)

Kırmızı kartlar: Dk. 45+1 Soldado, Tolgay Arslan (Maç bitiminde) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 37 Isla, Dk. 52 Moses, Dk. 77 Frey (Fenerbahçe), Dk. 51 Kucher, Dk. 90+4 Lung (İstikbal Mobilya Kayserispor)

Spor Toto Süper Lig'de 21. haftanın açılış maçında İstikbal Mobilya Kayserispor, konuk ettiği Fenerbahçe'yi 1-0 yendi.

54. dakikada sağ kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Moses, savunmanın arkasına koşu yapan Jailson'u şık bir pasla topla buluşturdu. Topu kontrol eden Jailson, kaleci Lung'la karşı karşıya kaldığı pozisyonda şutunu çekti. Lung topu kornere çeldi.

62. dakikada Kayserispor'da Umut Bulut, ceza sahasında kafayla topu filelere yolladı. Maçın hakemi Alper Ulusoy, Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminden gelen uyarı üzerine saha kenarında pozisyonu yeniden inceledi. Pozisyonda Kravets'in Serdar Aziz'e faul yaptığını belirleyen Alper Ulusoy, golü iptal etti.

70. dakikada Lopes'in sağ kanattan yaptığı ortaya penaltı noktası civarında iyi yükselen Umut Bulut'un kafa vuruşunda, kaleci Volkan Demirel meşin yuvarlağı kontrol etti.

75. dakikada kendi yarı alanından çıkmaya çalışan Fenerbahçe'de Isla'ya baskı yaparak topu kapan Mensah, kaleyi cepheden gören noktadan şutunu çekti. Meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

87. dakikada Kayserispor öne geçti. Ev sahibi ekibin sol kanattan gelişen atağında, Chery'nin ortasına altıpas çizgisi üzerinde iyi yükselen Kravets'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Volkan Demirel'in solundan filelere gitti: 1-0

90+3. dakikada Fenerbahçe atağında Jailson, topu savunmanın arkasına koşu yapan Eljif Elmas'a aktardı. Ceza sahasında topu kontrol eden Eljif Elmas'ın sol çaprazdan vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

Karşılaşma, İstikbal Mobilya Kayserispor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Bu arada maçta bitiş düdüğünün ardından soyunma odalarına giden koridorda hakem Alper Ulusoy'a itirazlarda bulunan Tolgay Arslan, ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

Müsabakanın 72. dakikasında oyundaki yerini Michael Frey'e bırakan Tolgay Arslan, 6. dakikada ilk sarı kartını görmüştü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 10:58 Kaynak: AA

Chery, Umut Bulut, Alper Ulusoy, Kayserispor, Spor
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