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Futbol: Spor Toto Süper Lig

13 dakika önce

Stat: Çaykur DidiHakemler: Halis Özkahya, Alpaslan Dedeş, Hakan YemişkenÇaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk, Awaziem, Abarhoun, Melnjak, Azubuike, Saadane, Aatıf, Umar (Dk.

Futbol: Spor Toto Süper Lig, System.String[]
Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Halis Özkahya, Alpaslan Dedeş, Hakan Yemişken

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk, Awaziem, Abarhoun, Melnjak, Azubuike, Saadane, Aatıf, Umar (Dk. 26 Nakoulma), Samudio, Muric

Antalyaspor: Boffin, Nazım Sangare, Diego, Chico, Salih Dursun, Charles, Hakan Özmert, Doğukan Sinik, Fredy, Amilton, Mevlüt Erdinç

Gol: Dk. 6 Muric (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Dk. 11 Saadane, Dk. 43 Azubuike (Çaykur Rizespor), Dk. 14 Salih Dursun (Antalyaspor)

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasındaki Çaykur Rizespor-Antalyaspor maçının ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

1. dakikada sağ taraftan Amilton'un ceza sahası içerisine ortasında Doğukan Sinik'in bekletmeden aşırtma vuruşunda, top üstten auta çıktı.

4. dakikada ev sahibi ekibin sağ taraftan kazandığı faul atışında, Aatıf'ın ceza sahası içerisine ortasında Saadane'nin kafa vuruşunda, yerden sekerek yan direğe çarpan top oyun alanına döndü.

6. dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Antalyaspor savunmasından seken topu ceza sahası dışında sağ çaprazda kontrol eden Muric'in arka direğe doğru ortasında kaleye yönelen meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0

27. dakikada orta sahadan aldığı topla ceza sahasına giren Muric'in yerden vuruşunda, kaleci Boffin meşin yuvarlağı kornere çeldi.

42. dakikada Amilton'un ceza yayı üzerinden vuruşunda, top üstten auta çıktı.

45. dakikada Antalyaspor ceza sahasında savunmadan seken topa sol çaprazdan Aatıf'ın bekletmeden yerden vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

Mücadelenin ilk yarısını Çaykur Rizespor, 1-0 önde tamamladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 05:51 Kaynak: AA

Spor
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