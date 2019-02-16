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Futbol: Spor Toto Süper Lig

19 dakika önce

Stat: Spor Toto AkhisarHakemler: Halis Özkahya, Mehmet Kısal, Hakan YemişkenAkhisarspor: Fatih Öztürk, Zeki Yavru, Cocalic, Caner Osmanpaşa, Kadir Keleş, Regattin, Sissoko, Serginho, Barbosa, Josue, CikalleshiMKE Ankaragücü: Altay Bayındır, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Moke, Sacko, Sedat...

Futbol: Spor Toto Süper Lig, System.String[]
Stat: Spor Toto Akhisar

Hakemler: Halis Özkahya, Mehmet Kısal, Hakan Yemişken

Akhisarspor: Fatih Öztürk, Zeki Yavru, Cocalic, Caner Osmanpaşa, Kadir Keleş, Regattin, Sissoko, Serginho, Barbosa, Josue, Cikalleshi

MKE Ankaragücü: Altay Bayındır, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Moke, Sacko, Sedat Ağçay, Djedje, Boyd, Canteros, Orgill

Sarı kartlar: Dk. 20 Serginho (Akhisarspor), Dk. 40 Orgill, Dk. 41 Djedje (MKE Ankaragücü)

Spor Toto Süper Lig'de Akhisarspor-MKE Ankaragücü maçının ilk yarısı, 0-0 berabere sona erdi.

14. dakikada Cikalleshi'nin pasıyla sol çapraz pozisyonda topla buluşan Josue'nin şutunda kaleci Altay Bayındır meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

21. dakikada ceza sahası dışından kazanılan serbest vuruşu kullanan Boyd'un kaleye gönderdiği top az farkla auta gitti.

23. dakikada sağ kanattan Regattin'in yaptığı ortada, penaltı noktası yakınındaki Serginho'nun kafa vuruşunda top kaleci Altay Bayındır'da kaldı.

42. dakikada Josue'nin sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta, ceza alanı içinde topla buluşan Serginho'nun vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

Müsabakada ilk 45 dakikalık bölüm golsüz eşitlikle tamamlandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 02:37 Kaynak: AA

Halis Özkahya, Bayındır, Altay, Spor
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