Son Dakika Haberleri: Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: Spor Toto Süper Lig

30 dakika önce

Stat: Bursa Büyükşehir BelediyeHakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, İbrahim Çağlar UyarcanBursaspor: Muhammed Şengezer, Barış Yardımcı, Vergini, Ertuğrul Ersoy, Umut Meraş, Allano Lima, Ramazan Keskin (Dk. 29 Shehu), Saivet, Badji, Yusuf Erdoğan (Dk.

Futbol: Spor Toto Süper Lig, System.String[]
Stat: Bursa Büyükşehir Belediye

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, İbrahim Çağlar Uyarcan

Bursaspor: Muhammed Şengezer, Barış Yardımcı, Vergini, Ertuğrul Ersoy, Umut Meraş, Allano Lima, Ramazan Keskin (Dk. 29 Shehu), Saivet, Badji, Yusuf Erdoğan (Dk. 35 Burak Kapacak), Umut Nayir

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk, Awaziem, Abarhoun, Melnjak, Umar, Azubuike, Boldrin, Abdullah Durak, Chahechouhe, Vedat Muriç

Gol: Dk. 12 Chahechouhe (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Dk. 22 Ramazan Keskin (Bursaspor), Dk. 29 Awaziem (Çaykur Rizespor)

Spor Toto Süper Lig'de Bursaspor-Çaykur Rizespor maçının ilk yarısı, konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

12. dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Konuk ekibin kontratağında orta sahada topla buluşan Boldrin, rakiplerini geçip kaleci Muhammed Şengezer ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda pası Chahechouhe'ye gönderdi. Bu futbolcu da meşin yuvarlağı rakip filelerle buluşturdu: 0-1

18. dakikada Çaykur Rizespor farkı 2'ye çıkarma fırsatı yakaladı. Ceza sahası dışında topla buluşan Chahechouhe'nin kaleye gönderdiği sert vuruşta, Muhammed Şengezer meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

37. dakikada gelişen Bursaspor atağında, Barış Yardımcı'nın sağ kanattan yaptığı ortada Umut Nayir'in kafa vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan topa sahip oldu.

İlk yarı Çaykur Rizespor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 05:37 Kaynak: AA

Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Melih Gökçek'ten Manidar Diriliş Ertuğrul Mesajı! Çaykur Rizespor, Deplasmanda Bursaspor'u 2-0'la Geçti

Bursasporlu Taraftarların Islıkladığı Yusuf Erdoğan, Sahayı Terk Etti Akhisarspor, Evinde MKE Ankaragücü'ne Diş Geçiremedi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.2.2019 18:07:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Futbol: Spor Toto Süper Lig
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]