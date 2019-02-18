Son Dakika Haberleri: Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: Spor Toto Süper Lig

1 saat önce

Stat: AntalyaHakemler: Mete Kalkavan, Kerem Ersoy, Süleyman Özay Antalyaspor: Boffin, Nazım Sangare, Salih Dursun, Diego, Chico, Charles, Hakan Özmert, Amilton, Fredy, Doğukan Sinik, Mevlüt Erdinç Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Mahmut Tekdemir, Serdar Taşcı, Kudriashov, İrfan Can...

Futbol: Spor Toto Süper Lig, System.String[]
Stat: Antalya

Hakemler: Mete Kalkavan, Kerem Ersoy, Süleyman Özay


Antalyaspor: Boffin, Nazım Sangare, Salih Dursun, Diego, Chico, Charles, Hakan Özmert, Amilton, Fredy, Doğukan Sinik, Mevlüt Erdinç


Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Mahmut Tekdemir, Serdar Taşcı, Kudriashov, İrfan Can Kahveci, Emre Belözoğlu, Visca, Mossoro, Arda Turan, Robinho


Gol: Dk. 33 Kudriashov (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 19 Nazım Sangare (Antalyaspor), Dk. 27 Kudriashov (Medipol Başakşehir)

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında oynanan Antalyaspor-Medipol Başakşehir karşılaşmanın ilk yarısı, konuk takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

10. dakikada Visca'nın sağdan kullandığı köşe vuruşunda, ceza sahası için sol çaprazda topla buluşan Arda Turan'ın vole vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Boffin'de kaldı.


18. dakikada Hakan Özmert'in ara pasında sağ çaprazdan ceza sahasına giren Amilton'un, kaleci Mert Günok'la karşı karşı pozisyondaki şutunda, meşin yuvarlak uzak kale direğinin yanından auta çıktı.


29. dakikada Hakan Özmert'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda, ön direkte Mevlüt Erdinç'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Mert Günok'ta kaldı.


33. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Visca'nın ara pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan İrfan Can Kahveci, meşin yuvarlağı topukla Kudriashov'a çıkardı. Kaleci Boffin'le karşı karşıya kalan Kudriashov'un vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1


40. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazda topu kapan Fredy'in vuruşunda meşin yuvarlak uzak kale direğinin yanından dışarı gitti.

45. dakikada Mossoro ile verkaç yaparak sağ çaprazdan ceza sahasına giren Visca'nın vuruşunda, kaleci Boffin'inden seken top, boşta kaldı. Arda Turan ile defans oyuncuları arasında oluşan karambolde kaleci Boffin son anda meşin yuvarlağı kontrol etmeyi başardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Medipol Başakşehir'in 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 09:02 Kaynak: AA

Mert Günok, Hakan Özmert, Başakşehir, Spor
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