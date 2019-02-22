Son Dakika Haberleri: Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: Spor Toto Süper Lig

29 dakika önce

Stat: BornovaHakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Süleyman Özay, Hakan YemişkenGöztepe: Beto, Gassama, Titi, Kadu, Berkan Emir (Dk. 68 Halil Akbunar), Serdar Gürler, Borges (Dk. 46 Deniz Kadah), Poko, Yasin Öztekin, Castro, Jerome (Dk.

Futbol: Spor Toto Süper Lig, System.String[]
Stat: Bornova

Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Süleyman Özay, Hakan Yemişken

Göztepe: Beto, Gassama, Titi, Kadu, Berkan Emir (Dk. 68 Halil Akbunar), Serdar Gürler, Borges (Dk. 46 Deniz Kadah), Poko, Yasin Öztekin, Castro, Jerome (Dk. 74 Ghilas)

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Kamil Ahmet Çörekçi, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Novak, Ekuban (Dk. 86 Hasan Batuhan Artarslan), Sosa, Abdulkadir Parmak (Dk. 90+4 Ali Osman Karnapoğlu), Nwakaeme, Yusuf Yazıcı (Dk. 90+2 Murat Cem Akpınar), Rodallega

Goller: Dk. 27 Rodallega, Dk. 73 Abdulkadir Parmak, Dk. 90 Kadu (kendi kalesine) (Trabzonspor), Dk. 71 Deniz Kadah (penaltıdan) (Göztepe)

Sarı kartlar: Dk. 22 Berkan Emir, Dk. 89 Yasin Öztekin (Göztepe), Dk. 63 Hosseini (Trabzonspor)

Spor Toto Süper Lig'in 23. hafta mücadelesinde Trabzonspor, deplasmanda Göztepe'yi 3-1 mağlup etti.

52. dakikada Ekuban'ın pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Yusuf Yazıcı'nın şutunda top kaleci Beto'da kaldı.

69. dakikada ceza sahası içinde Hosseini ile girdiği iki mücadelede Serdar Gürler yerde kaldı hakem Mustafa Öğretmenoğlu beyaz noktayı gösterdi. 71. dakikada penaltı atışını kullanan Deniz Kadah'ın şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.

73. dakikada Trabzonspor tekrar öne geçti. Ceza alanına topla giren Nwakaeme, meşin yuvarlağı ceza alanı dışındaki Abdulkadir Parmak'a aktardı. Bu oyuncunun yaptığı sert vuruşta top filelerle buluştu: 1-2

90. dakikada sağ kanatta Yusuf Yazıcı, iki rakibinin arasından pasını Abdulkadir Parmak'a verdi. Bu futbolcunun yaptığı ortada ceza alanı içindeki Kadu'nun ters vuruşunda top ağlara gitti: 1-3

Karşılaşma, Trabzonspor'un 3-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 10:56 Kaynak: AA

Berkan Emir, Beto, Mustafa Öğretmenoğlu, Deniz Kadah, Spor
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