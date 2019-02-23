Stat: Bahçeşehir
Okulları
Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Ali Saygın Ögel
, Erdinç Sezertam Aytemiz Alanyaspor
: Haydar Yılmaz
, Baiano, Welinton, Tzavellas, Nsakala, Ceyhun Gülselam
, Ozan Tufan
(Dk. 78 Sackey), Villafanez, Efecan Karaca
(Dk. 87 Cenk Ahmet
Alkılıç), Djalma Campos
, Cisse (Dk. 83 Sural) Kasımpaşa
: Scuffet, Popov, Veysel Sarı
, Ben Youssef, Tarkan
Serbest, Sadiku, Perica (Dk. 46 Koita), Khalili, Hajradinovic (Dk. 68 İlhan Depe
), Karim Hafez (Dk. 80 Özgür Çek
), Trezeguet
Goller: Dk. 7 ve 53 Cisse, Dk. 89 Sural (Aytemiz Alanyaspor)
Kırmızı kart: Dk. 42 Popov (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Dk. 15 Perica, Dk. 68 Koita (Kasımpaşa), Dk. 24 Cisse, Dk. 45 Villafanez, Dk. 90 Cenk Ahmet Alkılıç (Aytemiz Alanyaspor)
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Aytemiz Alanyaspor, konuk ettiği Kasımpaşa'yı 3-0 yendi.
49. dakikada savunma arkasına sarkan Trezeguet'ye, Hajradinovic derinlemesine pas çıkardı. Sağ çaprazdan içeri sokulan Trezeguet'nin yerden vuruşunda top, kaleci Haydar Yılmaz'da kaldı.
53. dakikada Aytemiz Alanyaspor farkı ikiye çıkardı. Sağ kanattan Baiano'nun ortaladığı topa gerilerden gelen Cisse savunmadan önce kafayı vurdu. Meşin yuvarlak, sol alt köşeden ağlarla buluştu: 2-0
72. dakikada ev sahibi ekip gole çok yaklaştı. Sol kanattan gelişen atakta Nsakala, topu penaltı noktasına ortaladı. Ozan Tufan'ın kafa vuruşunda, kaleci Scuffet meşin yuvarlağı kornere tokatladı.
89. dakikada Aytemiz Alanyaspor, skoru 3-0'a taşıdı. Ev sahibi ekibin sağ kanattan gelişen atağında Cenk Ahmet Alkılıç, topu penaltı noktasına doğru yerden ortaladı. Sural'in vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti.
Karşılaşmayı Aytemiz Alanyaspor 3-0 kazandı.