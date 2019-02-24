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Futbol: Spor Toto Süper Lig

38 dakika önce

Stat: EryamanHakemler: Halil Umut Meler, Ceyhun Sesigüzel, İbrahim Çağlar UyarcanMKE Ankaragücü: Altay Bayındır, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Pinto, Sedat Ağçay, Moke, Sacko, Canteros, Boyd, OrgillBüyükşehir Belediye Erzurumspor: Sehic, Serkan Kurtuluş, Egemen Korkmaz, Lokman Gür, Leo, Scuk,...

Futbol: Spor Toto Süper Lig, System.String[]
Stat: Eryaman

Hakemler: Halil Umut Meler, Ceyhun Sesigüzel, İbrahim Çağlar Uyarcan

MKE Ankaragücü: Altay Bayındır, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Pinto, Sedat Ağçay, Moke, Sacko, Canteros, Boyd, Orgill

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Sehic, Serkan Kurtuluş, Egemen Korkmaz, Lokman Gür, Leo, Scuk, İbrahim Akdağ, Emrah Başsan, Obertan, Eduok, Opseth

Gol: Dk. 25 Boyd (MKE Ankaragücü)

Sarı kart: Dk. 43 Kitsiou (MKE Ankaragücü)

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında MKE Ankaragücü ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı başkent ekibinin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

19. dakikada gelişen MKE Ankaragücü atağında Sacko'nun sağ kanattan ortasında ceza alanı içinde topla buluşan Orgill'in kafayla yaptığı vuruşta, meşin yuvarlağı kaleci Sehic kontrol etti.

25. dakikada başkent temsilcisi öne geçti. Orgill'in sağ taraftan ortasında ceza alanında müsait durumda topla buluşan Boyd, topuğuyla yaptığı şık vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0

29. dakikada İbrahim Akdağ'ın ceza alanı dışından yaptığı vuruşta, kaleci Altay Bayındır topu kornere tokatladı.

MKE Ankaragücü, karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 02:29 Kaynak: AA

HALİL UMUT MELER, Bayındır, Altay, Spor
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