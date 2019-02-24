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Futbol: Spor Toto Süper Lig

1 saat önce

Stad: Konya Büyükşehir BelediyeHakemler: Arda Kardeşler, Kerem Ersoy, Mehmet MetinAtiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Ali Turan, Filipovic, Zuta, Volkan Fındıklı, Jevtovic, Traore, Hadziahmetovic, Fofana, Milosevicİstikbal Mobilya Kayserispor: Lung, Lopes, Kucher, Sapunaru, Atila...

Futbol: Spor Toto Süper Lig, System.String[]
Stad: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Arda Kardeşler, Kerem Ersoy, Mehmet Metin

Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Ali Turan, Filipovic, Zuta, Volkan Fındıklı, Jevtovic, Traore, Hadziahmetovic, Fofana, Milosevic

İstikbal Mobilya Kayserispor: Lung, Lopes, Kucher, Sapunaru, Atila Turan, Şamil Çinaz, Mensah, Deniz Türüç, Chery, Umut Bulut, Kravets

Sarı kartlar: Dk. 14 Zuta, Dk. 27 Ali Turan (Atiker Konyaspor)

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasındaki Atiker Konyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor maçının ilk yarısı golsüz eşitlikle bitti.

20. dakikada Lopes'in sağ kanattan yaptığı ortada Umut Bulut'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

25. dakikada Milosevic'in pasında topla buluşan Jevtovic'in ceza sahası dışından yaptığı vuruşta, top yandan auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 05:02 Kaynak: AA

Kerem Ersoy, Arda Kardeşler, Konya, Kayserispor, Spor
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