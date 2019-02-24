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Futbol: Spor Toto Süper Lig

1 saat önce

Stat: Konya Büyükşehir BelediyeHakemler: Arda Kardeşler, Kerem Ersoy, Mehmet MetinAtiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Ali Turan (Dk. 65 Ali Çamdalı), Filipovic, Zuta, Volkan Fındıklı, Jevtovic, Traore (Dk.

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Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Arda Kardeşler, Kerem Ersoy, Mehmet Metin

Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Ali Turan (Dk. 65 Ali Çamdalı), Filipovic, Zuta, Volkan Fındıklı, Jevtovic, Traore (Dk. 56 Mücahit Can Akçay), Hadziahmetovic, Fofana, Milosevic

İstikbal Mobilya Kayserispor: Lung, Lopes, Kucher, Sapunaru, Atila Turan, Şamil Çinaz, Mensah, Deniz Türüç (Dk. 90+4 Levent Gülen), Chery (Dk. 84 Varela), Umut Bulut, Kravets (Dk. 66 Hasan Hüseyin Acar)

Gol: Dk. 58 Deniz Türüç (İstikbal Mobilya Kayserispor)

Sarı kartlar: Dk. 14 Zuta, Dk. 27 Ali Turan, Skubic (Maç bittikten sonra)(Atiker Konyaspor), Dk. 77 Atila Turan (İstikbal Mobilya Kayserispor)

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor, deplasmanda Atiker Konyaspor'u 1-0 yendi.

52. dakikada Deniz Türüç'ün köşe noktasından ortası sonrası ceza sahası içinde iyi yükselen Kravets'in kafa vuruşunda, top az farkla auta gitti.

55. dakikada Deniz Türüç'ün ara pasına hareketlenen Kravets, kaleci Serkan Kırıntılı ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu yandan auta gönderdi.

58. dakikada konuk ekip öne geçti. Şamil Çinaz'ın ceza sahası içerisine ortasında, Deniz Türüç'ün vuruşu sonrası Filipovic'e de çarpan top ağlarla buluştu: 0-1.

79. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Lopes'in vuruşuda, kaleci Serkan Kırıntılı meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

82. dakikada Fofana'nın pasında topla buluşan Mücahit Can Akçay'ın ceza yayı üzerinden sert şutununda, kaleci Lung iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti.

Karşılaşma konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 06:19 Kaynak: AA

Kerem Ersoy, Arda Kardeşler, Konya, Serkan Kırıntılı, Spor
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