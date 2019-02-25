Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Vodafone ParkHakemler: Bülent Yıldırım, Mustafa Emre Eyisoy, Asım Yusuf ÖzBeşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Isimat-Mirin, Vida, Adriano, Hutchinson, Dorukhan Toköz, Lens (Dk. 74 Quaresma), Kagawa (Dk. 85 Mustafa Pektemek), Güven Yalçın (Dk.

Stat: Vodafone Park



Hakemler: Bülent Yıldırım, Mustafa Emre Eyisoy, Asım Yusuf Öz



Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Isimat-Mirin, Vida, Adriano, Hutchinson, Dorukhan Toköz, Lens (Dk. 74 Quaresma), Kagawa (Dk. 85 Mustafa Pektemek), Güven Yalçın (Dk. 64 Caner Erkin), Burak Yılmaz



Fenerbahçe: Volkan Demirel, Isla (Dk. 46 Valbuena), Skrtel, Sadık Çiftpınar, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Dirar, Tolgay Arslan, Moses (Dk. 46 Ayew), Zajc (Dk. 84 Eljif Elmas), Soldado



Goller: Dk. 10 Gökhan Gönül, Dk. 18 (Penaltıdan) ve 45+2 Burak Yılmaz (Beşiktaş), Dk. 55 Zajc, Dk. 61 Sadık Çiftpınar, Dk. 67 Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe)



Sarı kartlar: Dk. 35 Zajc, Dk. 60 Dirar, Dk. 76 Sadık Çiftpınar, Dk. 90+8 Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe), Dk. 60 Necip Uysal (Yedek kulübesinde), Dk. 74 Burak Yılmaz (Beşiktaş)



Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan ve siyah-beyazlıların ilk yarısını 3-0 önde tamamladığı derbi mücadelesi 3-3 berabere sona erdi.



55. dakikada Fenerbahçe'nin golü geldi. Dirar'ın sağdan ortasında Zajc'ın ön direkteki vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-1



61. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye indirdi. Valbuena'nın sağdan kullandığı serbest atışta ceza alanında ön bölümde Sadık Çiftpınar topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak filelere gitti: 3-2



67. dakikada Fenerbahçe skora denge getirdi. Hasan Ali Kaldırım ceza sahası dışından düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 3-3



80. dakikada Quaresma'nın sağdan ortaladığı topa Burak Yılmaz kafayla vurdu. Meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına döndü.



Aynı dakikada Isimat-Mirin'in orta alanda kaptırdığı top sonrası gelişen atakta Zajc, sağdan ceza sahasına girerek sert vurdu, meşin yuvarlak uzak direğin yanından auta gitti.



87. dakikada Fenerbahçe direğe takıldı. Valbuena'nın soldan kullandığı köşe atışında Eljif Elmas ön direkte topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak direkten döndü.



Derbi 3-3 berabere tamamlandı.

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