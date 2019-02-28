Futbol: Spor Toto Süper Lig

Spor Toto Süper Lig'de 24. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler belli oldu.

Spor Toto Süper Lig'de 24. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler belli oldu.



Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:



Yarın:



20.30 Antalyaspor-MKE Ankaragücü: Koray Gençerler



2 Mart Cumartesi:



16.00 Bursaspor-Demir Grup Sivasspor: Mete Kalkavan



16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Beşiktaş: Suat Arslanboğa



19.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor: Halil Umut Meler



3 Mart Pazar:



13.30 Atiker Konyaspor-Göztepe: Abdulkadir Bitigen



16.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir: Fırat Aydınus



19.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Galatasaray: Cüneyt Çakır



4 Mart Pazartesi:



20.00 Kasımpaşa-Trabzonspor: Bülent Yıldırım



20.00 Akhisarspor-Aytemiz Alanyaspor: Serkan Tokat

Son Dakika » Spor » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor Maçının Hazırlıklarını Sürdürdü

Bakan Selçuk, Elektrik Desteği Ödemesinin 1 Mart'ta Başlayacağını Bildirdi

Son Dakika! Milli Takımın Yeni Teknik Direktörü Şenol Güneş Oldu

Juventus, Manchester Unitedlı Lukaku'nun Transferini Bitiriyor