Son Dakika Haberleri: Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: Spor Toto Süper Lig

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig'de 25 ve 26. hafta maçlarının programı açıklandı.

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Spor Toto Süper Lig'de 25 ve 26. hafta maçlarının programı açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 25 ve 26. hafta maçlarının programı şöyle:

25. hafta

8 Mart Cuma:

20.30 Demir Grup Sivasspor- Evkur Yeni Malatyaspor (Yeni 4 Eylül)

9 Mart Cumartesi:

13.30 MKE Ankaragücü- Bursaspor (Stadı henüz açıklanmadı)

16.00 Trabzonspor-Akhisarspor (Medical Park)

19.00 Medipol Başakşehir- Fenerbahçe (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

10 Mart Pazar:

13.30 Aytemiz Alanyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Bahçeşehir Okulları)

16.00 Göztepe- Kasımpaşa (Bornova)

16.00 Çaykur Rizespor- İstikbal Mobilya Kayserispor (Çaykur Didi)

19.00 Beşiktaş- Atiker Konyaspor (Vodafone Park)

11 Mart Pazartesi:

20.00 Galatasaray- Antalyaspor (Türk Telekom)

26. hafta

15 Mart Cuma:

20.30 Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor (Ülker)

16 Mart Cumartesi:

13.30 Atiker Konyaspor-Çaykur Rizespor (Konya Büyükşehir Belediye)

16.00 Akhisarspor-Kasımpaşa (Spor Toto Akhisar)

16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Trabzonspor (Erzurum Kazım Karabekir)

19.00 Beşiktaş-Göztepe (Vodafone Park)

17 Mart Pazar:

13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-MKE Ankaragücü (Yeni Malatya)

16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Medipol Başakşehir (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16.00 Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor (Antalya)

19.00 Bursaspor-Galatasaray (Bursa Büyükşehir Belediye)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 05:56 Kaynak: AA

Futbol, Spor
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