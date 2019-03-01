Spor Toto Süper Lig'de 25 ve 26. hafta maçlarının programı açıklandı. Türkiye Futbol
Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 25 ve 26. hafta maçlarının programı şöyle:
25. hafta 8 Mart
Cuma:
20.30 Demir Grup Sivasspor- Evkur Yeni Malatyaspor
(Yeni 4 Eylül
)
9 Mart Cumartesi:
13.30 MKE Ankaragücü- Bursaspor
(Stadı henüz açıklanmadı)
16.00 Trabzonspor-Akhisarspor (Medical Park)
19.00 Medipol Başakşehir- Fenerbahçe
(3. İstanbul
Başakşehir Fatih Terim
)
10 Mart Pazar:
13.30 Aytemiz Alanyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor
(Bahçeşehir
Okulları)
16.00 Göztepe- Kasımpaşa
(Bornova
)
16.00 Çaykur
Rizespor- İstikbal Mobilya Kayserispor
(Çaykur Didi)
19.00 Beşiktaş- Atiker Konyaspor
(Vodafone Park
)
11 Mart Pazartesi:
20.00 Galatasaray- Antalyaspor
(Türk Telekom
)
26. hafta
15 Mart Cuma:
20.30 Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor (Ülker)
16 Mart Cumartesi:
13.30 Atiker Konyaspor-Çaykur Rizespor (Konya Büyükşehir Belediye)
16.00 Akhisarspor-Kasımpaşa (Spor Toto Akhisar)
16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Trabzonspor (Erzurum Kazım Karabekir
)
19.00 Beşiktaş-Göztepe (Vodafone Park)
17 Mart Pazar:
13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-MKE Ankaragücü (Yeni Malatya)
16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Medipol Başakşehir (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
16.00 Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor (Antalya)
19.00 Bursaspor-Galatasaray (Bursa Büyükşehir Belediye)