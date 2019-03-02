Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Hakemler: Suat Arslanboğa, Serkan Ok, İsmail Şencan İstikbal Mobilya Kayserispor: Lung, Lopes, Sapunaru, Kana Bıyık, Kucher, Şamil Çinaz, Mensah (Dk. 33 Hasan Hüseyin Acar), Varela (Dk. 72 Levent Gülen), Deniz Türüç, Umut Bulut, Kravets (Dk.

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has





Hakemler: Suat Arslanboğa, Serkan Ok, İsmail Şencan





İstikbal Mobilya Kayserispor: Lung, Lopes, Sapunaru, Kana Bıyık, Kucher, Şamil Çinaz, Mensah (Dk. 33 Hasan Hüseyin Acar), Varela (Dk. 72 Levent Gülen), Deniz Türüç, Umut Bulut, Kravets (Dk. 90+5 Gyan)



Beşiktaş: Karius, Adriano, Medel, Vida, Caner Erkin, Hutchinson (Dk. 80 Oğuzhan Özyakup), Dorukhan Toköz (Dk. 60 Enzo Roco), Ljajic, Güven Yalçın (Dk. 69 Lens), Quaresma, Burak Yılmaz





Goller: Dk. 38 Hutchinson, Dk. 90 Caner Erkin (Beşiktaş), Dk. 57 Kravets, Dk. 62 Deniz Türüç (İstikbal Mobilya Kayserispor)



Sarı kartlar: Dk. 15 Dorukhan Tokgöz, Dk. 90 +3 Quaresma, Dk. 90+4 Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş), Dk. 41 Kucher, Dk. 55 Şamil Çinaz, Dk. 78 Deniz Türüç (İstikbal Mobilya Kayserispor)





Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında yapılan İstikbal Mobilya Kayserispor-Beşiktaş maçı 2-2 berabere tamamlandı.



53. dakikada Şamil Çinaz, kendi yarı alanının ortasından gönderdiği pasla savunmanın arkasına koşu yapan Kravets'i topla buluşturdu. Sağ çaprazdan ceza sahasına giren Kravets'in uygun pozisyonda şutunda, kaleci Karius meşin yuvarlağı kontrol etmeyi başardı.



57. dakikada Kayserispor beraberliği yakaladı. Sol kanttan gelişen Kayserispor atağında, Varela'nın ortasında penaltı noktası üzerinde Kravets'in kafa şutunda, meşin yuvarlak kaleci Karius'un solundan ağlarla buluştu: 1-1.



62. dakikada Kayserispor öne geçti. Kendi yarı alanından topu çıkarmaya çalışan Hutchinson'a baskı yaparak topu kapan Deniz Türüç, sağ çaprazdan ceza sahasına girdi. Deniz'in birkaç metre topu sürdükten sonra kaleye gönderdiği şutta, meşin yuvarlak kaleci Karius'un sağından filelerle buluştu: 2-1.



79. dakikada sağ taraftan Lopes'in kullandığı kornerde ön direğe koşu yapan Kravets topu kafasıyla arkaya aşırdı. Penaltı noktası üzerinde top önünde kalan Şamil Çinaz'ın şutunda, sağ direk dibine yönelen meşin yuvarlağı kaleci Karius uzanarak kontrol etti.



90. dakikada rakip yarı alanı sol taç çizgisi önünde kazanılan serbest vuruşu Caner Erkin ile Quaresma paslaşarak kullandı. Quaresma aldığı pası koşu yapan Caner'in önüne bıraktı. Caner Erkin'in sol çaprazdan altıpasa doğru orta-şut karışımı gönderdiği topa kimse müdahale edemedi ve meşin yuvarlak sekerek uzak köşeden ağlarla buluştu: 2-2.



Kayseri'deki karşılaşma 2-2 berabere sona erdi.

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