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Futbol: Spor Toto Süper Lig

1 saat önce

Stad: Konya Büyükşehir BelediyeHakemler: Abdulkadir Bitigen, Esat Sancaktar, Erdinç SezertamAtiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Ali Turan, Filipovic, Zuta, Volkan Fındıklı, Jevtovic, Traore, Milosevic, Fofana, JahovicGöztepe: Beto, Gassama, Kadu, Titi, Berkan Emir, Castro, Borges,...

Futbol: Spor Toto Süper Lig, System.String[]
Stad: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Esat Sancaktar, Erdinç Sezertam

Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Ali Turan, Filipovic, Zuta, Volkan Fındıklı, Jevtovic, Traore, Milosevic, Fofana, Jahovic

Göztepe: Beto, Gassama, Kadu, Titi, Berkan Emir, Castro, Borges, Serdar Gürler, Deniz Kadah, Yasin Öztekin, Ghilas

Gol: Dk. 17 Filipovic (Atiker Konyaspor)

Sarı kart: Dk. 19 Zuta (Atiker Konyaspor)

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasındaki Atiker Konyaspor-Göztepe maçının ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

13. dakikada Filipovic'in pasında, kaleci Beto ile karşı karşıya kalan Jahovic'in vuruşunda kaleciden dönen topu defans uzaklaştırdı.

17. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Traore'nin sağ kanattan köşe vuruşunda, Filipovic'in altıpas içinden dokunuşunda top ağlarla gitti: 1-0

21. dakikada Atiker Konyaspor'un ceza sahası içinde oluşan karambolde topu önünde bulan Deniz Kadah'ın vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü.

31. dakikada Volkan Fındıklı'nın pasında, ceza yayı üzerinde topla buluşan Fofana'nın sert şutunda kaleci Beto topu kontrol etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı Atiker Konyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle bitti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 02:31 Kaynak: AA

Serkan Kırıntılı, Konya, Fındıklı, Beto, Spor
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