Son Dakika Haberleri: Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: Spor Toto Süper Lig

18 dakika önce

Stat: Kasımpaşa Recep Tayyip ErdoğanHakemler: Bülent Yıldırım, Mustafa Emre Eyisoy, Asım Yusuf ÖzKasımpaşa: Scuffet, Veysel Sarı (Dk. 46 Hafes), Sadiku, Ben Youssef, Veigneau, Tarkan Serbest, Josue Sa (Dk. 81 Khalili), İlhan Depe (Dk.

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Stat: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Bülent Yıldırım, Mustafa Emre Eyisoy, Asım Yusuf Öz

Kasımpaşa: Scuffet, Veysel Sarı (Dk. 46 Hafes), Sadiku, Ben Youssef, Veigneau, Tarkan Serbest, Josue Sa (Dk. 81 Khalili), İlhan Depe (Dk. 46 Hajradinovic), Pavelka, Trezeguet, Perica

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Toure, Hosseini, Novak, Sosa, Abdulkadir Parmak (Dk. 67 Amiri), Ekuban, Yusuf Yazıcı, Nwakaeme, Rodallega

Goller: Dk. 30 ve 45+1 Nwakame (Trabzonspor), Dk. 63 Perica, Dk. 90 Trezeguet (Penaltıdan) (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk. 30 Veysel Sarı, Dk. 53 Sadiku, Dk. 79 Josue Sa, Dk. 90+3 Ben Youssef (Kasımpaşa), Dk. 81 Yusuf Yazıcı, Dk. 86 Novak (Trabzonspor)

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Kasımpaşa ile Trabzonspor 2-2 berabere kaldı.

54. dakikada Kasımpaşa gole yaklaştı. Savunmanın arkasında topla buluşan Perica'nın şutunda kaleci gole izin vermedi.

63. dakikada Kasımpaşa farkı 1'e indirdi. Hafes'in sağdan yaptığı ortada Perica, topu kafa vuruşuyla filelere gönderdi: 1-2.

73. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Rodallega'nın sert şutunda, kaleci son anda uzanarak topu kurtardı.

88. dakikada sağdan kullanılan köşe vuruşunda Toure, ceza sahası içinde topa elle müdahale etti. Hakem Bülent Yıldırım, pozisyonu VAR'dan izleyerek penaltı kararı verdi.

90. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Trezeguet, meşin yuvarlağı filelere gönderdi ve skoru eşitledi: 2-2.

Trabzonspor'un ilk yarısını 2-0 önde tamamladığı karşılaşma, Kasımpaşa'nın ikinci yarıdaki golleriyle 2-2 sona erdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 10:19 Kaynak: AA

Veysel Sarı, Bülent Yıldırım, Kasımpaşa, Spor
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