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Futbol: Spor Toto Süper Lig

1 saat önce

Stat: EryamanHakemler: Serkan Çınar, Kerem Ersoy, Deniz Caner ÖzaralMKE Ankaragücü: Altay Bayındır, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Pinto, Moke, Djedje, Sacko, Hector, Boyd, OrgillBursaspor: Okan Kocuk, Shehu, Ertuğrul Ersoy, Chedjou, Umut Meraş, Badji, Aytaç Kara, Saivet, Lima, Yusuf Erdoğan,...

Futbol: Spor Toto Süper Lig, System.String[]
Stat: Eryaman

Hakemler: Serkan Çınar, Kerem Ersoy, Deniz Caner Özaral

MKE Ankaragücü: Altay Bayındır, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Pinto, Moke, Djedje, Sacko, Hector, Boyd, Orgill

Bursaspor: Okan Kocuk, Shehu, Ertuğrul Ersoy, Chedjou, Umut Meraş, Badji, Aytaç Kara, Saivet, Lima, Yusuf Erdoğan, Sacko

Sarı kart: Dk. 14 Djedje (MKE Ankaragücü)

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında MKE Ankaragücü ile Bursaspor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere sona erdi.

3. dakikasında Saivet'in ortasında ceza alanında topla buluşan Chedjou'nun kafayla yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

7. dakikada sol çaprazdan ceza alanına giren Orgill'in vuruşunda, top kaleci Okan Kocuk'ta kaldı.

18. dakikada başkent temsilcisi gole yaklaştı. Kitsiou'nun sağ taraftan yaptığı ortada arka direkte topla buluşan Sacko, kötü bir vuruş yapınca meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

37. dakikada Boyd'un sağ taraftan kullandığı korner atışında ceza alanı içinde iyi yükselen Kulusic'in kafayla yaptığı vuruşta, top az farkla yandan auta gitti.

40. dakikada gole yaklaşan taraf bu kez Bursaspor oldu. Sağ tarafta kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Aytaç Kara'nın vuruşunda, meşin yuvarlak yan direkten döndü. Savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, 0-0 berabere tamamlandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 08:45 Kaynak: AA

Aytaç Kara, Okan Kocuk, Spor
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