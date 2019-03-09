Son Dakika Haberleri: Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: Spor Toto Süper Lig

42 dakika önce

Stat: EryamanHakemler: Serkan Çınar, Kerem Ersoy, Deniz Caner ÖzaralMKE Ankaragücü: Altay Bayındır, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Pinto, Moke, Djedje (Dk. 46 Moulin), Sacko (Dk. 72 İlhan Parlak), Hector (Dk.

Futbol: Spor Toto Süper Lig, System.String[]
Stat: Eryaman

Hakemler: Serkan Çınar, Kerem Ersoy, Deniz Caner Özaral

MKE Ankaragücü: Altay Bayındır, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Pinto, Moke, Djedje (Dk. 46 Moulin), Sacko (Dk. 72 İlhan Parlak), Hector (Dk. 89 Scarione), Boyd, Orgill

Bursaspor: Okan Kocuk, Shehu, Ertuğrul Ersoy, Chedjou, Umut Meraş, Badji, Aytaç Kara, Saivet, Lima (Dk. 68 Latovlevici), Yusuf Erdoğan (Dk. 90 Kubilay Kanatsızkuş), Sacko (Dk. 86 Mehmet Umut Nayir)

Sarı kartlar: Dk. 14 Djedje (MKE Ankaragücü), Dk. 85 Shehu (Bursaspor)

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında MKE Ankaragücü ile Bursaspor golsüz berabere kaldı.

61. dakikada MKE Ankaragücü bir kez daha gole yaklaştı. Kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Boyd'un vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

66. dakikada Hector'un pasıyla ceza alanı ön çizgisinde topla buluşan Orgill'in şutunda, meşin yuvarlak uzak kale direği dibinden auta çıktı.

Karşılaşma, 0-0 berabere sona erdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 09:27 Kaynak: AA

Altay, Serkan Çınar, İlhan Parlak, Spor
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