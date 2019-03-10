Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Bahçeşehir OkullarıHakemler: Mete Kalkavan, Mehmet Metin, Abdullah Bora ÖzkaraAytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Baiano, Tzavellas, Welinton, Nsakala, Sackey, Ozan Tufan (Dk. 90 Taha Yalçıner), Ceyhun Gülselam, Efecan Karaca, Sural (Dk.

Stat: Bahçeşehir Okulları



Hakemler: Mete Kalkavan, Mehmet Metin, Abdullah Bora Özkara



Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Baiano, Tzavellas, Welinton, Nsakala, Sackey, Ozan Tufan (Dk. 90 Taha Yalçıner), Ceyhun Gülselam, Efecan Karaca, Sural (Dk. 78 Cenk Ahmet Alkılıç), Cisse



Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Sehic, Serkan Kurtuluş, Kanstrup, Lokman Gör, Leo, Scuk (Dk. 75 Taylan Antalyalı), İbrahim Akdağ (Dk. 34 Kone), Eduok (Dk. 61 Sunu), Obertan, Emrah Başsan, Munsy



Goller: Dk. 45+1 Cisse, Dk. 58 Welinton (Penaltıdan) (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 76 Sunu (Penaltıdan) (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)



Sarı kartlar: Dk. 57 Kanstrup, Dk. 71 Sunu (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 90+1 Cenk Ahmet Alkılıç (Aytemiz Alanyaspor)



Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Aytemiz Alanyaspor, konuk ettiği Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-1 mağlup etti.



Karşılaşmanın ikinci yarısında hakem Mete Kalkavan, 3'ü Aytemiz Alanyaspor, biri Büyükşehir Belediye Erzurumspor lehine olmak üzere toplam 4 kez penaltı kararı verdi. Aytemiz Alanyasporlu Cisse, iki penaltı atışından yararlanamadı.



47. dakikada sağ kanattan Erzurumspor ceza sahasına giren Efecan Karaca, Leo'dan sıyrılmak istedi. Topun Leo'nun eline çarptığı gerekçesiyle Mete Kalkavan VAR'a giderek, penaltı noktasını gösterdi.



49. dakikada Cisse'nin kullandığı penaltı atışında, kaleci Sehic topu kurtardı. Daha sonra savunma meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.



56. dakikada Alanyaspor'dan Ozan Tufan'ın rakip ceza sahası içinde arka direğe doğru gönderdiği topa yükselen Cisse, Kanstrup'un müdahalesi sonrası yerde kaldı. Hakem Mete Kalkavan, Aytemiz Alanyaspor lehine bir kez daha penaltı kararı verdi.



58. dakikada penaltı atışını kullanan Welinton, topu ağlara göndererek, farkı ikiye çıkardı: 2-0.



62. dakikada Ceyhun Gülselam'ın derinlemesine pasında Sural, ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluştu. Bu futbolcunun vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.





75. dakikada sol kanattan gelişen Erzurumspor atağında ceza sahası içine atılan pas sonrası Leo, Efecan Karaca'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Mete Kalkavan, maçta 3. kez penaltı noktasını gösterdi.



76. dakikada penaltı atışını kullanan Sunu, topu filelerle buluşturarak, farkı bire indirdi: 2-1.



90+2. dakikada hakem Mete Kalkavan maçta 4. kez penaltı noktasını gösterdi. Topla ceza sahası içine giren Efecan Karaca, rakip oyuncu Emrah Başsan'ın müdahalesi sonrası yerde kaldı. Bu pozisyonda Mete Kalkavan, penaltı kararı verdi.



90+3. dakikada meşin yuvarlağın başına geçen Cisse topu üstten auta atarak, maçta kullandığı ikinci penaltı atışını da değerlendiremedi.



Karşılaşmayı Aytemiz Alanyaspor 2-1 kazandı.

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