Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Çaykur DidiHakemler: Halis Özkahya, Asım Yusuf Öz, Hakan YemişkenÇaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Abdullah Durak, Awaziem, Abarhoun, Melnjak, Musa Çağıran (Dk. 81 Nakoulma), Azubuike, Samudio, Umar (Dk. 75 Saadane), Boldrin (Dk.

Stat: Çaykur Didi



Hakemler: Halis Özkahya, Asım Yusuf Öz, Hakan Yemişken



Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Abdullah Durak, Awaziem, Abarhoun, Melnjak, Musa Çağıran (Dk. 81 Nakoulma), Azubuike, Samudio, Umar (Dk. 75 Saadane), Boldrin (Dk. 87 Mustafa Saymak), Vedat Muriç



İstikbal Mobilya Kayserispor: Lung, Lopes, Sapunaru, Kana Bıyık, Atila Turan (Dk. 64 Gyan), Şamil Çinaz, Hasan Hüseyin Acar (Dk. 90+4 Kucher), Deniz Türüç, Chery, Umut Bulut (Dk. 81 Varela), Kravets



Goller: Dk. 22, Dk. 66 (Penaltıdan) Vedat Muriç, Dk. 56 Samudio (Çaykur Rizespor)



Sarı kartlar: Dk. 3 Deniz Türüç (İstikbal Mobilya Kayserispor), Dk. 30 Boldrin, Dk. 38 Vedat Muriç, Dk. 58 Samudio (Çaykur Rizespor)



Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Çaykur Rizespor, İstikbal Mobilya Kayserispor'u 3-0 yendi.



56. dakikada ikinci yarının ilk tehlikeli atağında ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Melnjak'ın solda ceza sahası içerisine ortasında, topu göğsü ile önüne indiren Samudio düzgün vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-0.



60. dakikada Umut Bulut'un ceza sahası dışı sol çaprazından sert şutunda üst direğe çarpan top oyun alanına döndü.



66. dakikada Boldrin'in düşürülmesi ile kazanılan penaltı atışında, Vedat Muriç'in yerden plase vuruşunda top kaleci Lung'un solundan filelere gitti: 3-0.



69. dakikada Deniz Türüç'ün kaleyi cepheden gören yerden yaklaşık 25 metreden sert şutunda kaleci Gökhan Akkan, topu kornere çeldi.



72. dakikada sol çaprazdan ceza sahası içerisine giren Deniz Türüç'ün aşırtma vuruşunda filelere gitmekte olan topu Awaziem çizgiden çevirmeyi başardı.



75. dakikada ceza yayı üzerinde kazanılan faul atışında Musa Çağıran'ın vuruşunda baraja çarpan top az farkla kornere gitti.



79. dakikada rakip defans oyuncusunu çalımladıktan sonra ceza sahası içerisine giren Deniz Türüç'ün direk dibine plase vuruşunda kaleci Gökhan Akkan, yatarak meşin yuvarlağı kontrol etmeyi başardı.



83. dakikada konuk ekip mutlak gol şansını değerlendiremedi. Gyan ceza sahası içerisinde kaleci Gökhan Akkan'ı geçtikten sonra topu boş durumdaki Kravets'e çıkardı. Bu futbolcunun boş kaleye şutunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.



Mücadele, Çaykur Rizespor'un 3-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

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