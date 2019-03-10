Son Dakika Haberleri: Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: Spor Toto Süper Lig

1 saat önce

Stat: BornovaHakemler: Koray Gençerler, Volkan Ahmet Narinç, Samet ÇavuşGöztepe: Beto, Gassama, Titi, Reis, Berkan Emir, Serdar Gürler, Borges (Dk. 76 Poko), Castro, Yasin Öztekin (Dk. 59 Jerome), Ngando (Dk. 68 Halil Akbunar), Deniz KadahKasımpaşa: Ramazan Köse, Popov, Sadiku (Dk.

Futbol: Spor Toto Süper Lig, System.String[]
Stat: Bornova

Hakemler: Koray Gençerler, Volkan Ahmet Narinç, Samet Çavuş

Göztepe: Beto, Gassama, Titi, Reis, Berkan Emir, Serdar Gürler, Borges (Dk. 76 Poko), Castro, Yasin Öztekin (Dk. 59 Jerome), Ngando (Dk. 68 Halil Akbunar), Deniz Kadah

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Popov, Sadiku (Dk. 74 Hajradinovic), Ben Youssef, Veigneau, Trezeguet, Tarkan Serbest, Josue Sa, Karim Hafez (Dk. 81 Khalili), Pavelka, Koita (Dk. 66 Perica)

Sarı kartlar: Dk. 45+1 Sadiku, Dk. 87 Perica, Dk. 90+1 Tarkan Serbest (Kasımpaşa), Dk. 87 Titi (Göztepe)

Spor Toto Süper Lig 25. hafta mücadelesinde Göztepe ile Kasımpaşa 0-0 berabere kaldı.

61. dakikada ceza sahası hemen dışından kazanılan serbest vuruşu kullanan Serdar Gürler'in şutunda top üstten auta gitti.

86. dakikada hızlı gelişen Kasımpaşa atağında sol kanattan Hajradinovic'in yaptığı ortada ceza alanı içindeki Perica'nın kafa vuruşuyla kaleye göndermek istediği topu kaleci Beto çizgi üzerinde kontrol etti.

Müsabaka golsüz eşitlikle sona erdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 06:27 Kaynak: AA

Berkan Emir, Koray Gençerler, Serdar Gürler, Beto, Spor
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