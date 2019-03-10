Stat: Bornova
Hakemler: Koray Gençerler
, Volkan Ahmet Narinç, Samet Çavuş
Göztepe: Beto
, Gassama, Titi, Reis, Berkan Emir
, Serdar Gürler
, Borges (Dk. 76 Poko), Castro, Yasin Öztekin
(Dk. 59 Jerome), Ngando (Dk. 68 Halil Akbunar), Deniz Kadah Kasımpaşa
: Ramazan Köse
, Popov, Sadiku (Dk. 74 Hajradinovic), Ben Youssef, Veigneau, Trezeguet, Tarkan
Serbest, Josue Sa, Karim Hafez (Dk. 81 Khalili), Pavelka, Koita (Dk. 66 Perica)
Sarı kartlar: Dk. 45+1 Sadiku, Dk. 87 Perica, Dk. 90+1 Tarkan Serbest (Kasımpaşa), Dk. 87 Titi (Göztepe)
Spor Toto Süper Lig 25. hafta mücadelesinde Göztepe ile Kasımpaşa 0-0 berabere kaldı.
61. dakikada ceza sahası hemen dışından kazanılan serbest vuruşu kullanan Serdar Gürler'in şutunda top üstten auta gitti.
86. dakikada hızlı gelişen Kasımpaşa atağında sol kanattan Hajradinovic'in yaptığı ortada ceza alanı içindeki Perica'nın kafa vuruşuyla kaleye göndermek istediği topu kaleci Beto çizgi üzerinde kontrol etti.
Müsabaka golsüz eşitlikle sona erdi.