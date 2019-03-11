Son Dakika Haberleri: Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: Spor Toto Süper Lig

1 saat önce

Stat: Türk TelekomHakemler: Arda Kardeşler, Mustafa Emre Eyisoy, Kemal YılmazGalatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Emre Taşdemir, Ndiaye, Feghouli, Emre Akbaba, Belhanda, Onyekuru, DiagneAntalyaspor: Boffin, Celustka, Bahadır Öztürk, Diego, Chico, Hakan Özmert, Charles, Amilton,...

Futbol: Spor Toto Süper Lig, System.String[]
Stat: Türk Telekom

Hakemler: Arda Kardeşler, Mustafa Emre Eyisoy, Kemal Yılmaz

Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Emre Taşdemir, Ndiaye, Feghouli, Emre Akbaba, Belhanda, Onyekuru, Diagne

Antalyaspor: Boffin, Celustka, Bahadır Öztürk, Diego, Chico, Hakan Özmert, Charles, Amilton, Fredy, Doğukan Sinik, Doukara

Gol: Dk. 17 Feghouli (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 32 Charles (Antalyaspor), Dk. 40 Ndiaye (Galatasaray)

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile Antalyaspor arasında yapılan maçın ilk yarısını sarı-kırmızılı takım 1-0 önde tamamladı.

5. dakikada soldan ceza sahasına giren Doğukan Sinik, şık çalımlarla rakiplerinden sıyrıldıktan sonra dar açıdan vuruşunu yaptı ancak kaleci Muslera yatarak meşin yuvarlağın sahibi oldu.

16. dakikada Belhanda'nın sağdan kullandığı kornerde arka direkte uygun durumdaki Marcao'nun bekletmeden vurduğu top savunmadan döndü.

17. dakikada Galatasaray öne geçti. Diagne'nin pasında ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Feghouli, şutunu çekti. Savunmadaki Doğukan Sinik'e çarpan meşin yuvarlak, kaleci Boffin'i de yanıltarak yakın köşeden ağlarla buluştu: 1-0.

34. dakikada Hakan Özmert'in sağdan kullandığı kornerde altıpas üzerinde Bahadır Öztürk'ün kafayla vurduğu topu kaleci Muslera güçlükle kornere çeldi.

37. dakikada ceza sahası ön çizgisinin içinde topla buluşan Diagne'nin sert şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

40. dakikada ceza sahası dışında buluştuğu topu Luyindama'dan kurtaran Doukara'nın plase vuruşunda, kaleci Muslera soluna gelen meşin yuvarlağı güçlükle kornere tokatladı.

Müsabakanın ilk yarısı Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 09:01 Kaynak: AA

Bahadır Öztürk, Younes Belhanda, Mbaye Diagne, Fernando Muslera, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Muslera Kalesinde Devleşti Mbaye Diagne 30 Gün Sonra Gol Sevinci Yaşadı

Galatasaray Sahasındaki Yenilmezlik Serisini 32 Maça Çıkardı Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz Antalyaspor Maçını Locadan Takip Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.3.2019 22:25:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Futbol: Spor Toto Süper Lig
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]