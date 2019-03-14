Futbol: Spor Toto Süper Lig
52 dakika önce
Spor Toto Süper Lig'de 26. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler belli oldu.
Spor Toto Süper Lig'de 26. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
Yarın:
20.30 Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor: Bülent Yıldırım
16 Mart Cumartesi:
13.30 Atiker Konyaspor-Çaykur Rizespor: Cüneyt Çakır
16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Trabzonspor: Ali Palabıyık
16.00 Akhisarspor-Kasımpaşa: Halis Özkahya
19.00 Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor: Zorbay Küçük
19.00 Beşiktaş-Göztepe: Serkan Çınar
17 Mart Pazar:
13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-MKE Ankaragücü: Özgür Yankaya
16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Medipol Başakşehir: Yaşar Kemal Uğurlu
19.00 Bursaspor-Galatasaray: Suat Arslanboğa
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 01:10 Kaynak: AA
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