Futbol: Spor Toto Süper Lig

Spor Toto Süper Lig'de 26. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler belli oldu.

Spor Toto Süper Lig'de 26. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler belli oldu.



Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:



Yarın:



20.30 Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor: Bülent Yıldırım



16 Mart Cumartesi:



13.30 Atiker Konyaspor-Çaykur Rizespor: Cüneyt Çakır



16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Trabzonspor: Ali Palabıyık



16.00 Akhisarspor-Kasımpaşa: Halis Özkahya



19.00 Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor: Zorbay Küçük



19.00 Beşiktaş-Göztepe: Serkan Çınar



17 Mart Pazar:



13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-MKE Ankaragücü: Özgür Yankaya



16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Medipol Başakşehir: Yaşar Kemal Uğurlu



19.00 Bursaspor-Galatasaray: Suat Arslanboğa

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