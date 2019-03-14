Son Dakika Haberleri: Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: Spor Toto Süper Lig

52 dakika önce

Spor Toto Süper Lig'de 26. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler belli oldu.

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Spor Toto Süper Lig'de 26. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

Yarın:

20.30 Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor: Bülent Yıldırım

16 Mart Cumartesi:

13.30 Atiker Konyaspor-Çaykur Rizespor: Cüneyt Çakır

16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Trabzonspor: Ali Palabıyık

16.00 Akhisarspor-Kasımpaşa: Halis Özkahya

19.00 Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor: Zorbay Küçük

19.00 Beşiktaş-Göztepe: Serkan Çınar

17 Mart Pazar:

13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-MKE Ankaragücü: Özgür Yankaya

16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Medipol Başakşehir: Yaşar Kemal Uğurlu

19.00 Bursaspor-Galatasaray: Suat Arslanboğa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 01:10 Kaynak: AA

Fenerbahçe, Merkez Hakem Kurulu, Türkiye Futbol Federasyonu, Spor
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