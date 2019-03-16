Futbol: Spor Toto Süper Lig
1 saat önce
Stat: Konya Büyükşehir BelediyeHakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Alpaslan DedeşAtiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Uğur Demirok, Filipovic, Zuta, Volkan Fındıklı, Jonsson, Ömer Ali Şahiner, Hadziahmetovic, Milosevic, Mücahit Can AkçayÇaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Abdullah...
Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Alpaslan Dedeş
Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Uğur Demirok, Filipovic, Zuta, Volkan Fındıklı, Jonsson, Ömer Ali Şahiner, Hadziahmetovic, Milosevic, Mücahit Can Akçay
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Abdullah Durak, Abarhoun, Awaziem, Melnjak, Musa Çağıran, Azubuike, Samudio, Boldrin, Chahechouhe, Vedat Muric
Gol: Dk. 2 Vedat Muric (Çaykur Rizespor)
Sarı kartlar: Dk. 15 Musa Çağıran (Çaykur Rizespor), Dk. 17 Volkan Fındıklı (Atiker Konyaspor)
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasındaki Atiker Konyaspor-Çaykur Rizespor maçının ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
2. dakikada konuk ekip öne geçti. Atiker Konyaspor yarı sahasına atılan uzun topta Filipovic kaleci Serkan Kırıntılı'ya indirmek istedi. Kısa düşen topu önünde bulan Vedat Muric, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1
22. dakikada Melnjak'ın ceza sahasının dışında sert şutu, az farkla yandan auta gitti.
42. dakikada Boldrin'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda, Samudio'nun kafa vuruşunda top kaleci Serkan Kırıntılı'da kaldı.
Karşılaşmanın ilk yarısı, Çaykur Rizespor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
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Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 02:35 Kaynak: AA
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