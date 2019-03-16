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Futbol: Spor Toto Süper Lig

1 saat önce

Stat: Spor Toto AkhisarHakemler: Halis Özkahya, Erdinç Sezertam, Serdar DiyadinAkhisarspor: Lukac, Zeki Yavru, Lopes, Caner Osmanpaşa, Kadir Keleş, Rotman, Sissoko, Manu, Serginho, Barbosa, BokilaKasımpaşa: Ramazan Köse, Popov, Ben Youssef, Veysel Sarı, Veigneau, Pavelka, Sadiku,...

Futbol: Spor Toto Süper Lig, System.String[]
Stat: Spor Toto Akhisar

Hakemler: Halis Özkahya, Erdinç Sezertam, Serdar Diyadin

Akhisarspor: Lukac, Zeki Yavru, Lopes, Caner Osmanpaşa, Kadir Keleş, Rotman, Sissoko, Manu, Serginho, Barbosa, Bokila

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Popov, Ben Youssef, Veysel Sarı, Veigneau, Pavelka, Sadiku, Trezeguet, Khalili, Hajradinovic, Koita

Goller: Dk. 7 Koita (Kasımpaşa), Dk. 32 Manu (Akhisarspor)

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasındaki Akhisarspor-Kasımpaşa mücadelesinin ilk yarısı 1-1 tamamlandı.

6. dakikada Kasımpaşa'nın kazandığı köşe vuruşunu kullanan Hajradinovic, direkt kaleyi düşündü, kaleci Lukac golü önledi.

7. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Kazanılan köşe vuruşunda atışı kullanan Hajradinovic, meşin yuvarlağı Popov ile buluşturdu. Popov'un ceza sahasına ortasına iyi yükselen Koita'nın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1

18. dakikada, Kasımpaşa ikinci gole yaklaştı. Pavelka'nın pasıyla ceza sahası sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Popov'un şutunda kaleci Lukac meşin yuvarlağın ağlara gitmesini önledi.

32. dakikada Akhisarspor beraberliği yakaladı. Ceza sahası dışında Bokila ile paslaşarak ceza sahasına giren Manu, sol çapraz pozisyonda şutunu atarak, topu ağlara gönderdi: 1-1

38. dakikada Kasımpaşa atağında ceza sahasında topla buluşan Popov'un ortasında Koita'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

Müsabakanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 05:10 Kaynak: AA

Halis Özkahya, Spor
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