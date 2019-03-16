Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Spor Toto AkhisarHakemler: Halis Özkahya, Erdinç Sezertam, Serdar DiyadinAkhisarspor: Lukac, Zeki Yavru, Lopes, Caner Osmanpaşa, Kadir Keleş, Rotman, Sissoko, Manu (Dk. 83 Musa Nizam), Serginho (Dk. 58 Bilal Kısa), Barbosa (Dk.

Stat: Spor Toto Akhisar



Hakemler: Halis Özkahya, Erdinç Sezertam, Serdar Diyadin



Akhisarspor: Lukac, Zeki Yavru, Lopes, Caner Osmanpaşa, Kadir Keleş, Rotman, Sissoko, Manu (Dk. 83 Musa Nizam), Serginho (Dk. 58 Bilal Kısa), Barbosa (Dk. 46 Güray Vural), Bokila



Kasımpaşa: Ramazan Köse, Popov, Ben Youssef, Veysel Sarı, Veigneau (Dk. 76 Perica), Pavelka, Sadiku, Trezeguet, Khalili, Hajradinovic (Dk. 71 Hafes), Koita (Dk. 90+2 Özgür Çek)



Goller: Dk. 7 Koita, Dk. 87 Khalili, Dk 90+5 Trezeguet (Kasımpaşa), Dk. 32 Manu, Dk. 62 Bokila (penaltıdan) (Akhisarspor)



Sarı kart: 90+1 Lopes (Akhisarspor)



Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Kasımpaşa, konuk olduğu Akhisarspor'u 3-2 mağlup etti.



Kasımpaşa, ligin ikinci yarısında ilk galibiyetini aldı.



50. dakikada Serginho'nun kafa pasıyla ceza sahasında topla buluşan Bokila'nın vuruşunda, kaleci Ramazan Köse topu ayaklarıyla uzaklaştırdı.



54. dakikada Zeki Yavru'nun pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Güray Vural, rakiplerini çalımladıktan sonra şutunu attı. Kaleci Ramazan Köse meşin yuvarlağı kornere çeldi.



56. dakikada rakibinden topu çalan Güray Vural, meşin yuvarlağı ceza sahasında uygun durumdaki Manu ile buluşturdu. Hollandalı futbolcunun vuruşundan top az farkla dışarı çıktı.



60. dakikada Akhisarspor, penaltı kazandı. Hakem Halis Özkahya, ceza sahasında Veysel Sarı'nın müdahalesiyle Bokila'nın yerde kaldığı pozisyonda penaltı kararı verdi.



62. dakikada penaltı atışını kullanan Bokila, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1.



74. dakikada Bilal'in ceza sahası dışı sağ çapraz pozisyondan kullandığı serbest vuruşta, barajı aşan topu kaleci Ramazan Köse, kornere tokatladı.



75. dakikada sol kanatta Pavelka'nın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Trezeguet'in vuruşunda, meşin yuvarlak savunmaya çarparak kornere çıktı.



87. dakikada Kasımpaşa, beraberliği yakaladı. Trezeguet'in pasıyla topla buluşan Khalili'nin ceza sahası dışından sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-2.



90+5. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Pavelka'nın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Trezeguet, sert vuruşla takımını öne geçirdi: 2-3.



Müsabaka konuk ekibin 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.

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