Son Dakika Haberleri: Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: Spor Toto Süper Lig

19 dakika önce

Stat: Yeni MalatyaHakemler: Özgür Yankaya, Cevdet Kömürcüoğlu, Süleyman ÖzayEvkur Yeni Malatyaspor: Farnolle, Seth, Robin Yalçın, Mustafa Akbaş, Bülent Cevahir, Donald, Murat Yıldırım, Pereira, Guilherme, Adem Büyük, Ömer ŞişmanoğluMKE Ankaragücü: Altay Bayındır, Kitsiou, Kulusic, Pazdan,...

Futbol: Spor Toto Süper Lig, System.String[]
Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Özgür Yankaya, Cevdet Kömürcüoğlu, Süleyman Özay

Evkur Yeni Malatyaspor: Farnolle, Seth, Robin Yalçın, Mustafa Akbaş, Bülent Cevahir, Donald, Murat Yıldırım, Pereira, Guilherme, Adem Büyük, Ömer Şişmanoğlu

MKE Ankaragücü: Altay Bayındır, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Pinto, Sedat Ağçay, Moke, Sacko, Canteros, Boyd, Orgill

Sarı kart: Dk. 34 Orgill (MKE Ankaragücü)

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor ile MKE Ankaragücü arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

8. dakikada Sacko'nun sağ kanattan altıpasa yaptığı ortada kaleci Farnolle, topu yumruklayarak uzaklaştırdı.

12. dakikada sağ kanattan Guilherme'nin kullandığı köşe vuruşunda, kaleciyi geçen topa arka direkte Robin Yalçın dokunamadı ve net bir pozisyondan yararlanamadı.

27. dakikada Pereira'nın ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

37. dakikada Boyd'un sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta, barajı geçen top kaleci Farnolle'de kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Karşılaşmanın hakemler ve iki takım futbolcuları sahaya, "Dirilişten kurtuluşa bir duruştur Çanakkale, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi minnetle yad ediyoruz" yazılı pankartla çıktı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 02:54 Kaynak: AA

Mustafa Akbaş, Cevdet Kömürcüoğlu, Özgür Yankaya, Yeni Malatyaspor, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Roma'dan Ayrılan Monchi, Yeniden Sevilla'da Akhisarspor, Ligde Kalma Şansını Mucizelere Bıraktı Beşiktaşlı Lens, Serbest Kalmanın Eşiğine Geldi A Milli Futbol Takımı, Yarın Topbaşı Yapıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.3.2019 15:13:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Futbol: Spor Toto Süper Lig
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]