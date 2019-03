Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has



Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Mustafa Emre Eyisoy, Mustafa Sönmez





İstikbal Mobilya Kayserispor: Lung, Lopes, Sapunaru, Kana Bıyık (Dk. 37 Levent Gülen), Kucher, Şamil Çinaz, Hasan Hüseyin Acar, Varela (Dk. 67 Atila Turan), Chery (Dk. 82 Asamoah Gyan), Umut Bulut, Kravets





Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Mahmut Tekdemir, Attamah (Dk. 80 Elia), Kudriashov, Gökhan İnler, İrfan Can Kahveci, Visca, Mossoro (Dk. 61 Napoleoni), Arda Turan (Dk. 61 Adebayor), Robinho





Goller: Dk. 21 Şamil Çinaz (İstikbal Mobilya Kayserispor), Dk. 90+7 Adebayor (penaltıdan) (Medipol Başakşehir)



Sarı kartlar: Dk. 74 Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Dk. 86 Umut Bulut, Dk. 90+5 Lopes, Dk. 90+7 Kravets (İstikbal Mobilya Kayserispor)



Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında oynanan İstikbal Mobilya Kayserispor-Medipol Başakşehir karşılaşması 1-1 sona erdi.



62. dakikada Gökhan İnler'in Kayserispor yarı alanının ilk metrelerinden savunmanın arkasına gönderdiği uzun pasta, sağ çaprazdan ceza alanına giren Visca'nın şutunda, top sağ direk dibinden auta gitti.



71. dakikada Şamil Çinaz'ın uzun pasında savunmanın arkasına koşu yapan Umut Bulut kafayla topu geriden gelen Kravets'e indirdi. Ceza yayı üzerinde topla buluşan Kravets'in sert şutunda, top kale direğinin üzerinden auta çıktı.



73. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Robinho'nun savunmanın arkasına havadan gönderdiği pası iyi takip eden Visca'nın bekletmeden yaptığı vuruşta, kaleci Lung meşin yuvarlağı kontrol etti.



74. dakikada Gökhan İnler'in yaklaşık 30 metre mesafeden kaleye gönderdiği sert şutta, top üst direkten ceza alanına döndü. Topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.



77. dakikada sağ kanattan gelişen Medipol Başakşehir atağında İrfan Can Kahveci'nin ortasında savunmadan seken topa ceza sahası içerisinde Napoleoni'nin sert vuruşunda, kaleci Lung uzanarak topu ayağı ile kurtarmayı başardı.



85. dakikada sol kanattan Elia'nın ortasında ön direğe koşu yapan Visca'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak auta gitti.



90. dakikada Asamoah Gyan'ın pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Kravets, bekletmeden Umut Bulut'a pasını çıkardı. Sol çaprazdan ceza alanına giren Umut Bulut'un sert şutunda, top yan ağlarda kaldı.



90+4. dakikada Caiçara'nın ortasında top ceza alanı içinde Sapunaru'nun eline çarptı. Penaltı itirazları üzerine maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, VAR sisteminin uyarısıyla pozisyonu saha kenarından tekrar izledi ve penaltı kararı verdi.



90+7. dakikada penaltı atışını kullanan Adebayor, meşin yuvarlağı filelere buluşturdu: 1-1.



Karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.

