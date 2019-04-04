Son Dakika Haberleri: Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: Spor Toto Süper Lig

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig'de 27. haftada oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu.

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Spor Toto Süper Lig'de 27. haftada oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre Süper Lig'in 27. haftasında düdük çalacak hakemler şunlar:

Yarın:

20.30 Trabzonspor-Antalyaspor: Hüseyin Göcek

6 Nisan Cumartesi:

16.00 Demir Grup Sivasspor-İstikbal Mobilya Kayserispor: Koray Gencerler

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Bursaspor: Halil Umut Meler

19.00 Galatasaray-Evkur Yeni Malatyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

7 Nisan Pazar:

13.30 Kasımpaşa-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Zorbay Küçük

16.00 Göztepe-Akhisarspor: Bülent Yıldırım

16.00 MKE Ankaragücü-Fenerbahçe: Mete Kalkavan

19.00 Medipol Başakşehir-Atiker Konyaspor: Serkan Çınar

8 Nisan Pazartesi:

20.00 Çaykur Rizespor-Beşiktaş: Arda Kardeşler

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 01:42 Kaynak: AA

Antalyaspor, Spor
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