Futbol: Spor Toto Süper Lig

Spor Toto Süper Lig'de 27. haftada oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu.

Spor Toto Süper Lig'de 27. haftada oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu.



Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre Süper Lig'in 27. haftasında düdük çalacak hakemler şunlar:



Yarın:



20.30 Trabzonspor-Antalyaspor: Hüseyin Göcek



6 Nisan Cumartesi:



16.00 Demir Grup Sivasspor-İstikbal Mobilya Kayserispor: Koray Gencerler



16.00 Aytemiz Alanyaspor-Bursaspor: Halil Umut Meler



19.00 Galatasaray-Evkur Yeni Malatyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu



7 Nisan Pazar:



13.30 Kasımpaşa-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Zorbay Küçük



16.00 Göztepe-Akhisarspor: Bülent Yıldırım



16.00 MKE Ankaragücü-Fenerbahçe: Mete Kalkavan



19.00 Medipol Başakşehir-Atiker Konyaspor: Serkan Çınar



8 Nisan Pazartesi:



20.00 Çaykur Rizespor-Beşiktaş: Arda Kardeşler

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