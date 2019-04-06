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Futbol: Spor Toto Süper Lig

24 dakika önce

Stat: Sivas Yeni 4 EylülHakemler: Koray Gençerler, İbrahim Çağlar Uyarcan, Volkan Ahmet NarinçDemir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Ziya Erdal, Douglas, Fatih Aksoy, David Braz, Ndinga, Diabate, Hakan Arslan, Emre Kılınç, Özer Hurmacı, Koneİstikbal Mobilya Kayserispor: Lung, Kana Bıyık,...

Futbol: Spor Toto Süper Lig, System.String[]
Stat: Sivas Yeni 4 Eylül

Hakemler: Koray Gençerler, İbrahim Çağlar Uyarcan, Volkan Ahmet Narinç

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Ziya Erdal, Douglas, Fatih Aksoy, David Braz, Ndinga, Diabate, Hakan Arslan, Emre Kılınç, Özer Hurmacı, Kone

İstikbal Mobilya Kayserispor: Lung, Kana Bıyık, Atila Turan, Lopes, Sapunaru, Varela, Chery, Hasan Hüseyin Acar, Deniz Türüç, Şamil Çinaz, Umut Bulut

Goller: Dk. 30 ve 33 Chery, Dk. 45+1 Hasan Hüseyin Acar (İstikbal Mobilya Kayserispor)

Sarı kartlar: Dk. 15 Hasan Hüseyin Acar, Dk. 26 Lopes (İstikbal Mobilya Kayserispor)

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasındaki Demir Grup Sivasspor-İstikbal Mobilya Kayserispor karşılaşmasının ilk yarısı, konuk ekibin 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

4. dakikada ani gelişen Kayserispor atağında Umut Bulut'un pasında Chery, ceza sahası sağ çaprazında müsait durumda topla buluştu. Bu futbolcunun yerden vuruşunda, kaleci Ali Şaşal Vural gole izin vermedi.

10. dakikada Kone'nin pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Diabate'nin yerden uzak köşeye vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

13. dakikada Özer Hurmacı'nın ara pasında Diabate'nin ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya pozisyonda vuruşunda, kaleci Lung gole izin vermedi.

14. dakikada Kayserispor'un sağ taraftan kullandığı kornerin ardından ceza alanında Hasan Hüseyin Acar'ın topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle hakem Koray Gençerler penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Kone, topu auta gönderdi.

30. dakikada Kayserispor öne geçti. Atila Turan'ın pasında topla buluşan Chery'nin ceza yayı içinden vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1

33. dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Ani gelişen atakta Atila Turan'ın kendi yarı alanından savunmanın arkasında gönderdiği topa hareketlenen Chery'nin ceza yayı civarından vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 0-2

45+1. dakikada İstikbal Mobilya Kayserispor, skoru 3-0'a taşıdı. Konuk ekibin ani gelişen atağında, Deniz Türüç'ün soldan ortasında ceza alanında iyi yükselen Hasan Hüseyin Acar topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak filelerle buluştu.

Müsabakanın ilk yarısı, İstikbal Mobilya Kayserispor'un 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 05:21 Kaynak: AA

Ali Şaşal, Sivasspor, Koray Gençerler, Kayserispor, Spor
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