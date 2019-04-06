Son Dakika Haberleri: Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: Spor Toto Süper Lig

1 saat önce

Stat: Sivas Yeni 4 Eylül Hakemler: Koray Gençerler, İbrahim Çağlar Uyarcan, Volkan Ahmet Narinç Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Ziya Erdal (Dk. 46 Uğur Çiftçi), Douglas, Fatih Aksoy, David Braz (Dk. 59 Torje), Ndinga, Diabate, Hakan Arslan, Emre Kılınç, Özer Hurmacı, Kone (Dk.

Futbol: Spor Toto Süper Lig, System.String[]
Stat: Sivas Yeni 4 Eylül


Hakemler: Koray Gençerler, İbrahim Çağlar Uyarcan, Volkan Ahmet Narinç


Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Ziya Erdal (Dk. 46 Uğur Çiftçi), Douglas, Fatih Aksoy, David Braz (Dk. 59 Torje), Ndinga, Diabate, Hakan Arslan, Emre Kılınç, Özer Hurmacı, Kone (Dk. 73 Erdoğan Yeşilyurt)

İstikbal Mobilya Kayserispor: Lung, Kana Bıyık (Dk. 81 Kravets), Atila Turan, Lopes, Sapunaru, Varela (Dk. 76 Kucher), Chery, Hasan Hüseyin Acar (Dk. 66 Levent Gülen), Deniz Türüç, Şamil Çinaz, Umut Bulut


Goller: Dk. 30 ve 33 Chery, Dk. 45+1 Hasan Hüseyin Acar (İstikbal Mobilya Kayserispor), Dk. 84 Erdoğan Yeşilyurt (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 15 Hasan Hüseyin Acar, Dk. 26 Lopes, Dk. 89 Chery (İstikbal Mobilya Kayserispor), Dk. 84 Erdoğan Yeşilyurt, Dk. 89 Torje (Demir Grup Sivasspor)

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor, deplasmanda Demir Grup Sivasspor'u 3-1 yendi.

47. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Emre Kılınç'ın vuruşunda, kaleci Lung topu iki hamlede kontrol etti.

54. dakikada Diabate'nin sağdan ortasında ön direkteki Kone'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak direğin üstünden auta çıktı.

63. dakikada Özer Hurmacı'nın ceza sahası dışından etkili şutunda, kaleci Lung gole izin vermedi.

71. dakikada Chery'nin pasında topla buluşan Kana Bıyık'ın ceza alanı içinden vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal Vural'da kaldı.

84. dakikada Douglas'ın soldan ceza alanına ortasında uzak köşede topla buluşan Erdoğan Yeşilyurt'un plase vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-3

Müsabaka İstikbal Mobilya Kayserispor'un 3-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 06:24 Kaynak: AA

Özer Hurmacı, Emre Kılınç, Ali Şaşal, Sivasspor, Spor
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