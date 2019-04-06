Son Dakika Haberleri: Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: Spor Toto Süper Lig

1 saat önce

Stat: Türk TelekomHakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Mustafa Sönmez, Asım Yusuf ÖzGalatasaray: Muslera, Mariano, Marcao, Donk, Linnes, Fernando, Belhanda, Feghouli (Dk. 90 Muğdat Çelik), Emre Akbaba (Dk. 85 Selçuk İnan), Onyekuru (Dk.

Futbol: Spor Toto Süper Lig, System.String[]
Stat: Türk Telekom

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Mustafa Sönmez, Asım Yusuf Öz

Galatasaray: Muslera, Mariano, Marcao, Donk, Linnes, Fernando, Belhanda, Feghouli (Dk. 90 Muğdat Çelik), Emre Akbaba (Dk. 85 Selçuk İnan), Onyekuru (Dk. 83 Sinan Gümüş), Diagne

Evkur Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Robin Yalçın, Mina, Bülent Cevahir, Murat Yıldırım (Dk. 54 Bifouma), Donald, Aleksic, Guilherme, Adem Büyük (Dk. 60 Ömer Şişmanoğlu), Kamara (Dk. 90+6 Pereira)

Goller: Dk. 45+4 ve 89 Diagne (Penaltıdan), Dk. 50 Emre Akbaba (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 16 Mariano, Dk. 70 Marcao (Galatasaray), Dk. 51 Guilherme, Dk. 88 Robin Yalçın (Evkur Yeni Malatyaspor)

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-0 yendi.

50. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Linnes'in sol kanattan ortasında Emre Akbaba'nın ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşunda kale sahası önünde Diagne'ye de çarpan top, filelere gitti: 2-0

58. dakikada Emre Akbaba'nın ceza sahası sol çaprazından sert şutunda, meşin yuvarlak uzak kale direğinin yanından auta çıktı.

63. dakikada ani gelişen Evkur Yeni Malatyaspor atağında Aleksic'in sol kanattan uzun pasında topla buluşan Bifouma'nın ceza sahası sağ çaprazından yaptığı vuruşta Linnes araya girdi ve seken topu kaleci Muslera kontrol etti.

68. dakikada Mariano'nun sağ çaprazdan ceza sahasına ortasında, arka direkte Onyekuru'nun uygun durumda yaptığı kafa vuruşunda yere çarpan meşin yuvarlak üstten auta gitti.

86. dakikada sol kanattan son çizgiye inen Sinan Gümüş'ün pasında Diagne, ceza sahasında vuruşunu yaparken top savunmadan döndü. Galatasaraylı futbolcuların penaltı itirazları sonrası VAR uygulamasına başvuran maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, pozisyonu saha kenarındaki ekrandan izledikten sonra Robin Yalçın'ın meşin yuvarlağa elle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı kararı verdi. 89'uncu dakikada penaltı atışını kullanan Diagne, topu filelere gönderdi: 3-0

Galatasaray, karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 09:13 Kaynak: AA

Fernando Muslera, Uğurlu, Yaşar Kemal, Emre Akbaba, Spor
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