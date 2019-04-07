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Futbol: Spor Toto Süper Lig

45 dakika önce

Stat: Kasımpaşa Recep Tayyip ErdoğanHakemler: Zorbay Küçük, İsmail Şencan, Erdem BayıkKasımpaşa: Ramazan Köse, Popov, Josue Sa, Ben Youssef, Veigneau, Sadiku, Pavelka, Hajradinovic, Tarkan Serbest, Trezeguet, KoitaBüyükşehir Belediye Erzurumspor: Sehic, Tolga Ünlü, Kanstrup, Lokman Gör (Dk.

Futbol: Spor Toto Süper Lig, System.String[]
Stat: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Zorbay Küçük, İsmail Şencan, Erdem Bayık

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Popov, Josue Sa, Ben Youssef, Veigneau, Sadiku, Pavelka, Hajradinovic, Tarkan Serbest, Trezeguet, Koita

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Sehic, Tolga Ünlü, Kanstrup, Lokman Gör (Dk. 45+1 Hakan Arslan), Leo, Kone, Scuk, Eduok, Taylan Antalyalı, Obertan, Rashad Muhammed

Gol: Dk. 29 Koita (Kasımpaşa)

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasındaki Kasımpaşa-Büyükşehir Belediye Erzurumspor mücadelesinin ilk yarısı, ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

9. dakikada Popov'un sağ kanattan ceza sahasına ortasına Koita'nın altıpas önünde yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlak auta gitti.

29. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Sadiku'dan aldığı pas sonrası soldan çalımlarla ceza sahasına giren Koita, yerden sert bir vuruşla yakın köşeden meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0.

36. dakikada Koita'nın pasında topla buluşan Trezeguet'nin sol çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşta, kaleci Sehic meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

Kasımpaşa, karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde kapattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 02:45 Kaynak: AA

İsmail Şencan, Recep Tayyip Erdoğan, Erzurumspor Kulübü, Kasımpaşa, Spor
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