Stat: Kasımpaşa Recep Tayyip
Erdoğan
Hakemler: Zorbay Küçük, İsmail Şencan
, Erdem Bayık
Kasımpaşa: Ramazan Köse
, Popov, Josue Sa, Ben Youssef, Veigneau, Sadiku, Pavelka, Hajradinovic, Tarkan
Serbest, Trezeguet, Koita
Büyükşehir Belediye Erzurumspor
: Sehic, Tolga Ünlü
, Kanstrup, Lokman Gör
(Dk. 45+1 Hakan Arslan
), Leo, Kone, Scuk, Eduok, Taylan Antalyalı, Obertan, Rashad Muhammed
Gol: Dk. 29 Koita (Kasımpaşa)
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasındaki Kasımpaşa-Büyükşehir Belediye Erzurumspor mücadelesinin ilk yarısı, ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
9. dakikada Popov'un sağ kanattan ceza sahasına ortasına Koita'nın altıpas önünde yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlak auta gitti.
29. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Sadiku'dan aldığı pas sonrası soldan çalımlarla ceza sahasına giren Koita, yerden sert bir vuruşla yakın köşeden meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0.
36. dakikada Koita'nın pasında topla buluşan Trezeguet'nin sol çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşta, kaleci Sehic meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.
Kasımpaşa, karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde kapattı.