Stat: Kasımpaşa Recep Tayyip
Erdoğan
Hakemler: Zorbay Küçük, İsmail Şencan
, Erdem Bayık
Kasımpaşa: Ramazan Köse
, Popov, Josue Sa, Ben Youssef, Veigneau, Sadiku (Dk. 68 Veysel Sarı
), Pavelka, Hajradinovic (Dk. 53 Karim Hafez), Tarkan
Serbest, Trezeguet (Dk. 90+6 Özgür Çek
), Koita
Büyükşehir Belediye Erzurumspor
: Sehic, Tolga Ünlü
, Kanstrup, Lokman Gör
(Dk. 45+1 Hakan Arslan
), Leo, Kone (Dk. 58 Sunu), Scuk (Dk. 84 Opseth), Eduok, Taylan Antalyalı, Obertan, Rashad Muhammed
Goller: Dk. 29 ve 76 Koita (Kasımpaşa), Dk. 61 Eduok (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)
Sarı kartlar: Dk. 66 Scuk (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 90+5 Veysel Sarı (Kasımpaşa)
Spor Toto Süper Lig 27. hafta karşılaşmasında Kasımpaşa, konuk ettiği Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-1 yendi.
51. dakikada Trezeguet'nin ceza yayı solundan ayak içi uzak köşeye yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak auta gitti.
58. dakikada Karim Hafez'in ara pasıyla sağ kanatta topla buluşan Popov'un ortasında, Koita'nın altıpas önünde uzak köşeye yaptığı kafa vuruşu sonrası meşin yuvarlak direğin yanından dışarı çıktı.
61. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor beraberliği yakaladı. Hakan Arslan'ın pasında Eduok, sol kanatta 2 rakip oyuncuyu geçtikten sonra yerden uzak köşeye yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1.
69. dakikada Trezeguet'nin pasıyla topla buluşan Pavelka'nın ceza yayında bekletmeden yaptığı vuruşta, kaleci Sehic sol direğin dibinde son anda elleriyle müdahale ederek meşin yuvarlağı kornere çeldi.
76. dakikada Kasımpaşa tekrar üstünlüğü yakaladı. Koita'dan aldığı pasla sağ çaprazdan ceza alanına giren Trezeguet, topu arkaya çevirdi. Koita'nın arka direkte kayarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti: 2-1.
Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Kasımpaşa mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.