Stat: Bornova
Hakemler: Bülent Yıldırım
, Serkan Olguncan
, Serkan Ok
Göztepe: Beto
, Titi, Borges, Halil Akbunar, Castro, Agbenyenu, Poko, Gassama, Yasin Öztekin
, Jerome, Kadu
Akhisarspor: Lukac, Cocalic, Rotman, Aykut Çeviker
, Güray Vural
, Sissoko, Bokila, Caner Osmanpaşa
, Kadir Keleş
, Zeki Yavru
, Manu
Sarı kartlar: Dk. 17 Cocalic (Akhisarspor), Dk.33 Agbenyenu (Göztepe)
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında oynanan Göztepe-Akhisarspor maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi.
6. dakikada Göztepe'de Halil Akbunar'ın sağdan geliştirdiği atakta, Yasin Öztekin'in kafa vuruşu sonrası top direğe çarparak auta çıktı.
32. dakikada Poko'nun ara pasıyla hareketlenen Yasin Öztekin'in kaleye gönderdiği top, yandan auta gitti.
37. dakikadaki Akhisarspor atağından soldan çalımlarla ceza sahasına giren Manu'nun şutunda, kaleci Beto meşin yuvarlağın sahibi oldu.
Müsabakanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.