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Futbol: Spor Toto Süper Lig

1 saat önce

Stat: BornovaHakemler: Bülent Yıldırım, Serkan Olguncan, Serkan OkGöztepe: Beto, Titi, Borges, Halil Akbunar, Castro, Agbenyenu, Poko, Gassama, Yasin Öztekin, Jerome, KaduAkhisarspor: Lukac, Cocalic, Rotman, Aykut Çeviker, Güray Vural, Sissoko, Bokila, Caner Osmanpaşa, Kadir Keleş, Zeki...

Futbol: Spor Toto Süper Lig, System.String[]
Stat: Bornova

Hakemler: Bülent Yıldırım, Serkan Olguncan, Serkan Ok

Göztepe: Beto, Titi, Borges, Halil Akbunar, Castro, Agbenyenu, Poko, Gassama, Yasin Öztekin, Jerome, Kadu

Akhisarspor: Lukac, Cocalic, Rotman, Aykut Çeviker, Güray Vural, Sissoko, Bokila, Caner Osmanpaşa, Kadir Keleş, Zeki Yavru, Manu

Sarı kartlar: Dk. 17 Cocalic (Akhisarspor), Dk.33 Agbenyenu (Göztepe)

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında oynanan Göztepe-Akhisarspor maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi.

6. dakikada Göztepe'de Halil Akbunar'ın sağdan geliştirdiği atakta, Yasin Öztekin'in kafa vuruşu sonrası top direğe çarparak auta çıktı.

32. dakikada Poko'nun ara pasıyla hareketlenen Yasin Öztekin'in kaleye gönderdiği top, yandan auta gitti.

37. dakikadaki Akhisarspor atağından soldan çalımlarla ceza sahasına giren Manu'nun şutunda, kaleci Beto meşin yuvarlağın sahibi oldu.

Müsabakanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 05:22 Kaynak: AA

Serkan Olguncan, Bülent Yıldırım, Beto, Yasin Öztekin, Spor
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