Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih
Terim
Hakemler: Serkan Çınar
, Tarık Ongun
, Kemal Yılmaz
Medipol Başakşehir: Mert Günok
, Caiçara, Mahmut Tekdemir
, Attamah, Clichy, İrfan Can
Kahveci, Emre Belözoğlu
, Visca, Mossoro, Elia, Robinho Atiker Konyaspor
: Serkan Kırıntılı
, Opanasenko, Ali Turan, Filipovic, Zuta, Jevtovic, Jonsson, Fofana, Milosevic, Hadziahmetovic, Jahovic
Sarı kartlar: Dk. 41 Emre Belözoğlu (Medipol Başakşehir), Dk. 44 Hadziahmetovic (Atiker Konyaspor)
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Medipol Başakşehir ile Atiker Konyaspor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, 0-0 sona erdi.
18. dakikada Medipol Başakşehir'in attığı gol, Video Yardımcı Hakem (VAR) merkezinden gelen uyarı sonrasında iptal edildi. Mossoro'nun pasıyla Visca sağ kanatta topla buluştu. Son çizgiye inen Visca'nın yerden altıpas önüne çevirdiği topa Elia dönerek vurdu. Meşin yuvarlak ağlara gitti. Golün ardından yapılan VAR incelemesinde, Mossoro'nun pası verdiği sırada Visca'nın ofsaytta olduğu gerekçesiyle gol iptal edildi.
29. dakikada ev sahibi takımın gelişen atağında, Robinho'nun ara pasıyla savunmanın arkasında topla buluşan Visca, ceza sahası içinde sağ çaprazda dar açıdan şutunu çekti. Meşin yuvarlak kaleci Serkan Kırıntılı'da kaldı.
32. dakikada Medipol Başakşehir gole yaklaştı. Rakip yarı alanın ortalarında topla buluşan İrfan Can Kahveci, ceza sahasına sokuldu. İrfan'ın ceza yayı üzerinden sol ayağıyla çektiği şutta, top az farkla yandan auta gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz eşitlikle tamamlandı.