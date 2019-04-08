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Futbol: Spor Toto Süper Lig

1 saat önce

Stat: Çaykur DidiHakemler: Arda Kardeşler, Ali Saygın Ögel, Erdinç SezertamÇaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk, Awaziem, Abarhoun, Melnjak, Azubuike, Musa Çağıran, Samudio, Boldrin, Aatıf, MuricBeşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Isimat-Mirin, Caner Erkin, Medel, Hutchinson, Dorukhan...

Futbol: Spor Toto Süper Lig, System.String[]
Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Arda Kardeşler, Ali Saygın Ögel, Erdinç Sezertam

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk, Awaziem, Abarhoun, Melnjak, Azubuike, Musa Çağıran, Samudio, Boldrin, Aatıf, Muric

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Isimat-Mirin, Caner Erkin, Medel, Hutchinson, Dorukhan Toköz, Lens, Ljajic, Burak Yılmaz


Goller: Dk. 8 Vida, Dk.14 Ljajic (Beşiktaş), Dk. 42 Muric (Çaykur Rizespor)

Sarı kart: Dk. 25 Abarhoun (Çaykur Rizespor)

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçının ilk yarısı, konuk ekibin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

5. dakikada Caner Erkin'den sıyrılan Boldrin'in ara pasında ceza sahasına giren Muric'in bekletmeden plase vuruşunda, kaleci Karius'u geçip filelere gitmekte olan topu Vida iki hamlede uzaklaştırdı.

7. dakikada Burak Yılmaz'ın ceza yayı üzerine pasında Dorukhan Toköz'ün vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan meşin yuvarlağı kornere çeldi.

8. dakikada Beşiktaş öne geçti. Kazanılan köşe atışında Ljajic'ın sağdan ceza sahası içerisine ortasında penaltı noktası üzerinde iyi yükselen Vida'nın kafa vuruşunda, top filelere gitti: 0-1

12. dakikada Boldrin'in ceza sahası dışından plase vuruşunda, kaleci Karius uzanarak topu kornere çeldi. Korneri kullanan Boldrin'in ortasında Awaziem'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

14. dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Hutchinson, ceza yayı üzerinde topu müsait durumdaki Ljajic'e bıraktı. Bu futbolcunun plase vuruşunda, meşin yuvarlak köşeden filelerle buluştu: 0-2

17. dakikada Çaykur Rizespor savunmasının arkasına gönderilen topa hareketlenen Burak Yılmaz'ın, Abarhoun'dan sıyrıldıktan sonra vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan topu ayaklarıyla kornere çeldi.

21. dakikada sağdan Samudio'nun ceza sahasına ortasında Muric'in gelişine şutunda, top az farkla yandan auta gitti.

32. dakikada Moroziuk'un sağdan ceza sahasına ortasında arka direkteki Aatıf'ın kafa vuruşunda, top az farkla yandan auta çıktı.

42. dakikada Çaykur Rizespor golü buldu. Boldrin'in ara pasında ceza sahasında topu kontrol eden Muric'in yerden plase vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Karius'un sağından filelere gitti: 1-2

Müsabakanın ilk yarısı, Beşiktaş'ın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 09:08 Kaynak: AA

Çaykur, Spor
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