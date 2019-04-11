Futbol: Spor Toto Süper Lig
34 dakika önce
Spor Toto Süper Lig'de 28. haftada oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu.
Spor Toto Süper Lig'de 28. haftada oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 12:23 Kaynak: AA
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe-Galatasaray derbisini Ali Palabıyık, Beşiktaş-Medipol Başakşehir karşılaşmasını ise Cüneyt Çakır yönetecek
Süper Lig'in 28. haftasında düdük çalacak hakemler şunlar:
Yarın:
20.30 Bursaspor-Trabzonspor: Bülent Yıldırım
13 Nisan Cumartesi:
16.00 Çaykur Rizespor-Göztepe: Yaşar Kemal Uğurlu
16.00 Atiker Konyaspor-Demir Grup Sivasspor: Zorbay Küçük
19.00 Beşiktaş-Medipol Başakşehir: Cüneyt Çakır
14 Nisan Pazar:
13.30 İstikbal Mobilya Kayserispor-MKE Ankaragücü: Halis Özkahya
16.00 Antalyaspor-Kasımpaşa: Abdulkadir Bitigen
16.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Aytemiz Alanyaspor: Serkan Çınar
19.00 Fenerbahçe-Galatasaray: Ali Palabıyık
15 Nisan Pazartesi:
20.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Akhisarspor: Suat Arslanboğa
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