Futbol: Spor Toto Süper Lig

Spor Toto Süper Lig'de 28. haftada oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu.

Spor Toto Süper Lig'de 28. haftada oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu.



Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe-Galatasaray derbisini Ali Palabıyık, Beşiktaş-Medipol Başakşehir karşılaşmasını ise Cüneyt Çakır yönetecek



Süper Lig'in 28. haftasında düdük çalacak hakemler şunlar:



Yarın:



20.30 Bursaspor-Trabzonspor: Bülent Yıldırım



13 Nisan Cumartesi:



16.00 Çaykur Rizespor-Göztepe: Yaşar Kemal Uğurlu



16.00 Atiker Konyaspor-Demir Grup Sivasspor: Zorbay Küçük



19.00 Beşiktaş-Medipol Başakşehir: Cüneyt Çakır



14 Nisan Pazar:



13.30 İstikbal Mobilya Kayserispor-MKE Ankaragücü: Halis Özkahya



16.00 Antalyaspor-Kasımpaşa: Abdulkadir Bitigen



16.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Aytemiz Alanyaspor: Serkan Çınar



19.00 Fenerbahçe-Galatasaray: Ali Palabıyık



15 Nisan Pazartesi:



20.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Akhisarspor: Suat Arslanboğa

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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