Son Dakika Haberleri: Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: Spor Toto Süper Lig

2 saat önce

Stat: Yeni 4 EylülHakemler: Zorbay Küçük, Erdem Bayık, Murat Ergin GözütokDemir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Douglas, Bjarsmyr, Braz (Dk. 67 Papp), Ziya Erdal, Rybalka, Hakan Arslan, Özer Hurmacı, Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 64 Torje), Diabate, Muhammet Demir (Dk.

Futbol: Spor Toto Süper Lig, System.String[]
Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Zorbay Küçük, Erdem Bayık, Murat Ergin Gözütok
Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Douglas, Bjarsmyr, Braz (Dk. 67 Papp), Ziya Erdal, Rybalka, Hakan Arslan, Özer Hurmacı, Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 64 Torje), Diabate, Muhammet Demir (Dk. 57 Kone)
Galatasaray: İsmail Çipe, Linnes, Semih Kaya, Marcao, Emre Taşdemir (Dk. 57 Ömer Bayram), Ndiaye (Dk. 46 Onyekuru), Donk, Selçuk İnan, Sinan Gümüş, Yunus Akgün (Dk. 75 Ahmet Çalık), Muğdat Çelik
Goller: Dk. 2 Linnes, Dk. 34 ve 82 Muğdat Çelik (Galatasaray), Dk. 43 ve 77 Rybalka, Dk. 45+2 Hakan Arslan, Dk. 79 Kone (Demir Grup Sivasspor)
Sarı kartlar: Dk. 41 Özer Hurmacı, Dk. 89 Rybalka (Demir Grup Sivasspor), Dk. 55 Onyekuru (Galatasaray)
Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında sahasında Galatasaray'ı 4-3 yendi.
46. dakikada soldan ceza alanına giren Erdoğan Yeşilyurt'un çapraz pozisyondan vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci İsmail Çipe kontrol etti.
59. dakikada Diabate'nin sağdan ceza alanına ortasında arka direkte iyi yükselen Kone'nin kafa vuruşunda top direğin yanından az farkla auta çıktı.
66. dakikada Torje'nin ceza alanı dışından hafif sol çaprazdan etkili şutunda kaleci İsmail Çipe, topu kornere gönderdi.
73. dakikada ani gelişen Galatasaray atağında sağdan topla ceza alanına giren Donk, meşin yuvarlağı müsait durumdaki Sinan Gümüş'e aktardı. Bu futbolcunun altıpas önünden kaleciyle karşı karşıya pozisyonda vuruşunda kaleci Ali Şaşal Vural gole izin vermedi.
77. dakikada Sivasspor öne geçti. Sağdan gelişen Sivasspor atağında Özer Hurmacı'nın savunmanın arasına gönderdiği topa hareketlenen Rybalka'nın ceza alanından bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-2.
79. dakikada Sivasspor, farkı 2'ye çıkardı. Rybalka'nın ceza alanı dışından vuruşunda kaleci İsmail Çipe'nin uzaklaştırdığı top, kale alanında boşta kaldı. Pozisyonu takip eden Kone, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 4-2.
82. dakikada Galatasaray farkı bire indirdi. Ömer Bayram'ın soldan ceza alanına etkili ortasında ön direğe hareketlenen Muğdat Çelik'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 4-3.
Mücadele, ev sahibi Sivasspor'un 4-3 üstünlüğüyle tamamlandı.
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 11:12 Kaynak: AA
Erdoğan Yeşilyurt, Ali Şaşal, Özer Hurmacı, Sivasspor, Spor
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