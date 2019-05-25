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Futbol: Spor Toto Süper Lig

10 saat önce

Stat: Konya Büyükşehir BelediyeHakemler: Ali Şansalan, Mehmet Kapluhan, Utku TunavelioğluAtiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Selim Ay, Uğur Demirok, Ferhat Öztorun, Jevtovic, Jonsson, Ömer Ali Şahiner, Hurtado, Milosevic, YatabareAkhisarspor: Halil Yeral, Vrsajevic, Rotman, Musa...

Futbol: Spor Toto Süper Lig, System.String[]
Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Ali Şansalan, Mehmet Kapluhan, Utku Tunavelioğlu
Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Selim Ay, Uğur Demirok, Ferhat Öztorun, Jevtovic, Jonsson, Ömer Ali Şahiner, Hurtado, Milosevic, Yatabare
Akhisarspor: Halil Yeral, Vrsajevic, Rotman, Musa Nizam, Kadir Keleş, Eray Ataseven, Aykut Çeviker, Zeki Yavru, Regattin, Barbosa, Manu
Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasındaki Atiker Konyaspor-Akhisarspor karşılaşmasının ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
8. dakikada Regattin'in ceza sahası içerisinde yaptığı sert vuruşta, kaleci Serkan Kırıntılı topu uzaklaştırdı.
17. dakikada Manu'nun ortası sonrası Barbosa'nın bekletmeden vuruşunda, kaleci Serkan Kırıntılı topu kornere çeldi.
19. dakikada Ömer Ali Şahiner'in ara pasıyla ceza sahasına hareketlenen Hurtado'nun vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Halil Yeral'da kaldı.
Kalan bölümde iki takımın da çabaları gol getirmedi ve ilk yarı 0-0 sona erdi.
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 08:02 Kaynak: AA
Konya, Ömer Ali Şahiner, Serkan Kırıntılı, Spor
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