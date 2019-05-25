Son Dakika Haberleri: Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: Spor Toto Süper Lig

9 saat önce

Stat: Konya Büyükşehir BelediyeHakemler: Ali Şansalan, Mehmet Kapluhan, Utku TunavelioğluAtiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Selim Ay (Dk. 87 Mücahit Can Akçay), Uğur Demirok, Ferhat Öztorun, Jevtovic, Jonsson, Ömer Ali Şahiner, Hurtado (Dk. 56 Fofana), Milosevic, Yatabare (Dk.

Futbol: Spor Toto Süper Lig, System.String[]
Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Ali Şansalan, Mehmet Kapluhan, Utku Tunavelioğlu
Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Selim Ay (Dk. 87 Mücahit Can Akçay), Uğur Demirok, Ferhat Öztorun, Jevtovic, Jonsson, Ömer Ali Şahiner, Hurtado (Dk. 56 Fofana), Milosevic, Yatabare (Dk. 67 Jahovic)
Akhisarspor: Halil Yeral, Vrsajevic, Rotman, Musa Nizam, Kadir Keleş, Eray Ataseven (Dk. 72 Ali Kaan Güneren), Aykut Çeviker (Dk. 90+1 Doğukan Nelik), Zeki Yavru, Regattin, Barbosa (Dk. 87 Gökmen Aydoğdu), Manu
Sarı kartlar: Dk. 49 Uğur Demirok, Dk. 61 Fofana (Atiker Konyaspor)
Spor Toto Süper Lig'in 34. ve son haftasında Atiker Konyaspor, sahasında Akhisarspor ile 0-0 berabere kaldı.
75. dakikada Ömer Ali Şahiner'in ceza sahası içerisinde pasında topla buluşan Jahovic'in vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.
76. dakikada Milosevic'in uzaktan sert şutunda kaleci Halil Yeral topu güçlükle kornere çeldi.
80. dakikada Ömer Ali Şahiner'in ceza sahası içerisinde topuk pasında, Jonsson'un gelişine vuruşunda topu kaleci Halil Yeral kornere çeldi.
Karşılaşma golsüz eşitlikle tamamlandı.
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 09:04 Kaynak: AA
Konya, Akçay, Uğur Demirok, Ömer Ali Şahiner, Spor
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