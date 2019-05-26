Son Dakika Haberleri: Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: Spor Toto Süper Lig

6 saat önce

Stat: BornovaHakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık OngunGöztepe: Beto, Gassama, Alpaslan Öztürk, Titi, Berkan Emir, Halil Akbunar, Poko, Castro, Serdar Gürler, Deniz Kadah, JeromeMKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Kitsiou, Alihan Kubalas, Pazdan, Cebrail Karayel, Sacko, Moke, Canteros,...

Futbol: Spor Toto Süper Lig, System.String[]
Stat: Bornova
Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun
Göztepe: Beto, Gassama, Alpaslan Öztürk, Titi, Berkan Emir, Halil Akbunar, Poko, Castro, Serdar Gürler, Deniz Kadah, Jerome
MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Kitsiou, Alihan Kubalas, Pazdan, Cebrail Karayel, Sacko, Moke, Canteros, İlhan Parlak, Scarione, Orgill
Gol: Dk. 14 Alpaslan Öztürk (Göztepe)
Spor Toto Süper Lig'de Göztepe-MKE Ankaragücü maçının ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Karşılaşmanın 3. dakikadasında ceza sahası dışı sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Serdar Gürler'in sert şutunda top yandan auta gitti.
7. dakikada Alpaslan Öztürk'ün kendi yarı sahasından gönderdiği topla ceza alanına giren Halil Akbunar'ın kaleye göndermek istediği meşin yuvarlağı kaleci Korcan Çelikay uzaklaştırdı.
14. dakikada Göztepe öne geçti. Sol kanattan Serdar Gürler'in kullandığı köşe atışında ön direkte topa iyi yükselen Alpaslan Öztürk'ün kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.
40. dakikada sağ kanattan köşe vuruşunu kullanan Serdar Gürler'in yaptığı ortada ceza alanı içinde Titi'nin kafa vuruşunda top kaleci Korcan'da kaldı.
İlk 45 dakikalık bölümü Göztepe 1-0 üstün tamamladı.
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 07:53 Kaynak: AA
Cüneyt Çakır, Korcan Çelikay, Serdar Gürler, Alpaslan Öztürk, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


1. Ligde Play-Off'un Adı Belli Oldu Sinan Gümüş'ün Fenerbahçe ile Anlaştığı İddia Edildi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Şampiyonu Taha Akgül'ün İmajını Görünce Espriyi Patlattı: Bu Bıyık Adamı Korkutur Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy: Ersun Yanal ile Devam Ediyoruz

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.5.2019 02:17:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Futbol: Spor Toto Süper Lig
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]