Son Dakika Haberleri: Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: Spor Toto Süper Lig

4 saat önce

Stat: Yeni MalatyaHakemler: Ali Palabıyık, Serkan Ok, Mustafa SönmezEvkur Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Chebake (Dk. 88. Rahman Buğra Çağıran), Mina, Mustafa Akbaş, Bülent Cevahir, Murat Yıldırım, Robin Yalçın, Kamara, Ahmed Ildiz (Dk. 46 Guilherme), Pereira (Dk.

Futbol: Spor Toto Süper Lig, System.String[]
Stat: Yeni Malatya
Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Ok, Mustafa Sönmez
Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Chebake (Dk. 88. Rahman Buğra Çağıran), Mina, Mustafa Akbaş, Bülent Cevahir, Murat Yıldırım, Robin Yalçın, Kamara, Ahmed Ildiz (Dk. 46 Guilherme), Pereira (Dk. 46 Barış Alıcı), Eren Tozlu
Bursaspor: Okan Kocuk, Cengiz Umut Meraş, Badji, Vergini, Onur Atasayar, Aytaç Kara, Furkan Soyalp (Dk. 81 Ramazan Keskin), Tunay Torun (Dk. 65 Burak Kapacak), Saivet, Yusuf Erdoğan, Umut Nayir (Dk. 79 Sakho)
Goller: Dk. 4 Yusuf Erdoğan, Dk 20. Umut Nayir (Bursaspor), Dk. 61 Kamara (Evkur Yeni Malatyaspor)
Kırmızı kartlar: Dk. 35 Mustafa Akbaş, 90+2 Mina (Evkur Yeni Malatyaspor), Dk. 86 Sakho (Bursaspor)
Sarı kartlar: Dk. 35 Tunay Torun, Dk. 75 Aytaç Kara, Dk. 85 Ramazan Keskin (Bursaspor), Dk. 76 Guilherme, Dk. 78 Chebake, Dk. 82 Kamara, Dk. 90 Bülent Cevahir, Dk. 90+4 Murat Yıldırım (Evkur Yeni Malatyaspor)
Spor Toto Süper Lig'in 34. ve son haftasında Bursaspor, deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'u 2-1 yendi.
Haftaya 16. sırada düşme hattında giren Bursaspor kazanmasına rağmen, 15. sırada yer alan Göztepe'nin son hafta maçında galip gelmesiyle Süper Lig'den düştü.
61. dakikada ev sahibi ekip farkı bire indirdi. Badji'nin geri pasında topla buluşan kaleci Okan Kocuk'a baskı yapan Kamara meşin yuvarlağa sahip oldu. Bu oyuncunun vuruşunda top, ağlarla buluştu: 1-2.
68. dakikada Robin Yalçın'ın pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Barış Alıcı'nın savunmayı geçerek yaptığı sert vuruşta kaleci Okan Kocuk, topu kornere çeldi.
86. dakikada karşılaşmanın hakemi Ali Palabıyık, Sakho'ya Chabake ile girdiği ikili mücadele sonrası sarı kart gösterdi. Daha sonra Video Yardımcı Hakem'e başvuran Palabıyık, sarı kart kararını iptal ederek Sakho'yu kırmızı kartla oyundan attı.
90+2. dakikada Yusuf Erdoğan ile girdiği ikili mücadelede sarı kart gören Mina, karşılaşmanın hakemi Ali Palabıyık tarafından ikinci sarı karttan soyunma odasına gönderildi. Mina maçın 69. dakikasında da bir sarı kart görmüştü.
Karşılaşma Bursaspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 09:26 Kaynak: AA
Mustafa Akbaş, Ali Palabıyık, Yeni Malatyaspor, Spor
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