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Futbol: Spor Toto Süper Lig

4 saat önce

Spor Toto Süper Lig'de, "Dozer" lakaplı Trabzonspor'un efsane futbolcusu Cemil Usta'nın adının verildiği 2019-2020 futbol sezonunun fikstürü çekildi.

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Spor Toto Süper Lig'de, "Dozer" lakaplı Trabzonspor'un efsane futbolcusu Cemil Usta'nın adının verildiği 2019-2020 futbol sezonunun fikstürü çekildi.
Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'da yer alan idari merkezinde gerçekleştirilen fikstür çekimine, TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, yönetim ve icra kurulu üyesi Ali Düşmez, yönetim kurulu üyesi Hasan Akıncıoğlu ve genel sekreter Kadir Kardaş ile kulüp başkanları, yöneticileri ve temsilcileri katıldı.
Açılış konuşmasını yapan Servet Yardımcı, yayıncı beIN Sports'a teşekkür ederek, "beIN Sports'a Digitürk'le devam eden iş birliğimizi daha da ileriye taşıdıkları için teşekkür ediyoruz. Karşılıklı dostluğa dayanan bu birlikteliğin daha uzun yıllar devam edeceğini düşünüyoruz. Birlik ve beraberlik ruhuyla güzel bir sezon geçirmeyi diliyoruz. Yeni sezonun hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.
Planlamaya göre Spor Toto Süper Lig'de 2019-2020 sezonu, 16, 17, 18 ve 19 Ağustos'ta yapılacak ilk hafta maçlarıyla başlayacak. Ligde sezonun ilk yarısı 29 Aralık'ta sona erecek. İkinci yarısının 17 Ocak 2020'de başlayacağı sezon, 17 Mayıs 2020'de oynanacak 34. hafta müsabakalarıyla sona erecek.
İlk haftanın programı
Süper Lig'de ilk haftanın maç programı şöyle:
Sivasspor-Beşiktaş
Fenerbahçe-Gazişehir Gaziantepspor
Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir
Gençlerbirliği- Çaykur Rizespor
Kasımpaşa-Trabzonspor
İstikbal Mobilya Kayserispor-Alanyaspor
Konyaspor-MKE Ankaragücü
Yukatel Denizlispor-Galatasaray
Göztepe-Antalyaspor
Trabzonspor, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 09:30 Kaynak: AA
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