Trabzonspor maçının ardından gerginlik - Son Dakika

Trabzonspor maçının ardından gerginlik
Ata SELÇUK - Serhan TÜRK/ İSTANBUL, (DHA) - Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasında kendi sahasında Trabzonspor'a 2-1 mağlup olduğu maçın ardından sarı kırmızılı taraftarlar yönetime tepki gösterdi.
Protokol tribünü çıkışına gelen sarı kırmızılı taraftarlar, 'Yönetim istifa' ve 'Koskoca kulübü rezil ettiniz' tezahüratlarında bulundu.
Galatasaraylı taraftarlara çevik kuvvet ve özel güvenlik görevlileri müdahale ederken, sonrasında kalabalık sloganlar atarak alanı terk etti.
Kaynak: DHA
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